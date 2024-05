Kreisgruppe Rastatt geht neue Wege

Ein voller Erfolg war der erste Frühlingsball der Kreisgruppe Rastatt am 6. April. Der Vorstand ging dabei neue Wege: Nachdem all die Jahre zuvor ein Osterball stattgefunden hatte und zuletzt sinkende Besucherzahlen verbucht worden waren, wurde 2024 ein Frühlingsball veranstaltet. Ein solcher Wunsch wurde auch von Mitgliedern der Kreisgruppe geäußert.

Die Singgruppe der Kreisgruppe Rastatt beim Frühlingsball. Foto: Regina Kartmann

Und so trafen sich am Samstag bei wonnigem Sommerwetter der Vorstand und tatkräftige Freunde in der Ottersdorfer Festhalle und richteten diese gut gelaunt frühlingshaft her. Voller Spannung wurde der Abend erwartet, und noch vor dem offiziellen Einlass standen die ersten Gäste vor der Tür. Punkt 20.00 Uhr begrüßte Regina Kartmann die Besucher und stellte die Singgruppe der Kreisgruppe unter der Leitung von Helmut Weiss vor: am Akkordeon Thomas Weiss, weitere Sänger waren Harald Gilling, Samuel Schuster, Hans Hientz sowie Helmut Kartmann. Gesungen wurden die Lieder „Det Fräjohr kitt“, „Brännchen um gränen Riehn“, „Deiner Sprache, deiner Sitte – Bleibe treu“, „Der Hontertstreuch“, „Wahre Freundschaft“ und als Zugabe „Siebenbürgen – süße Heimat“. Wer Zeit und Lust hat, die Singgruppe musikalisch zu unterstützen, ist jederzeit willkommen. Geprobt wird jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr. Kontaktdaten und weitere Informationen auf der Homepage unserer Kreisgruppe unter www.siebenbürgersachsen-rastatt.de Nach der Zugabe spielte die Band „Astrid&Sig“ bis 3.00 Uhr des folgenden Tages zum Tanz. Anschließend wurde mit der Unterstützung vieler helfender Hände aufgeräumt.Der Vorstand dankt der Singgruppe, „Astrid&Sig“, allen Helfenden sowie allen Besuchern von nah und fern, Siebenbürger und Banater Schwaben, die durch ihr Kommen die Kreisgruppe unterstützen und so ihre Arbeit wertschätzen – denn ein solches Fest hat nur dann Erfolg, wenn es ausreichend Helfer und Besucher gibt.Die nächsten Termine der Kreisgruppe in diesem Jahr sind: Muttertagsfeier amSommerfest amBaumstriezelstand zum Rastatter Bürgerfest in der Stadtmitte amHerbstball amWeihnachtsfeier (Termin noch offen). Auf ein baldiges Wiedersehen!

Eure Regina Kartmann