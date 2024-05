Neuwahlen: Petra Volkmer übernimmt Landesvorsitz

Bei ihrer Hauptversammlung in Hannover-Langenhagen konnte die Landesgruppe Niedersachsen/Bremen auf vier bewegte und trotz schwieriger Umstände aktive Jahre zurückblicken.

Der neue Vorstand der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen, von links: Gerhard Schunn, Brunhilde Sotiriou, Helmuth Gaber, Anna Martini, Gerhard-Udo Zey, Petra Volkmer, Marianne Hinzel, Michael Kenst, Monika Drotleff und Uwe Hinzel. Foto: privat

Schon das Datum der letzten Hauptversammlung zeigt, auf welche Herausforderungen wir uns zubewegten: 14. März 2020. Im Rückblick ist es erstaunlich, wie viele unvergessliche kleinere und größere Veranstaltungen vor allem unsere größte Kreisgruppe Wolfsburg auf die Beine stellte. So war spätestens nach dem Heimattag der Nordlichter im September 2022 klar: Wir holen die Trachten nach den Corona-Beschränkungen wieder aus dem Schrank und haben das Tanzen, das Musizieren und das gemeinsame Feiern nicht verlernt. Mit dem Dirndl-Ball im November 2023 bewies die Kreisgruppe Hannover, wie man mit viel Herzblut und Hartnäckigkeit Schwung in ein etwas träge gewordenes Vereinsleben bringt. Zusammen mit den fröhlichen Münchnern, die bereits ihre lange Anreise mit Tänzen auf jedem Autobahnparkplatz zum Erlebnis machten, konnten wir ein Fest feiern, das es bei den Siebenbürger Sachsen in Norddeutschland bis dahin noch nicht gegeben hatte.Zurückgeblickt wurde auch auf unsere Mitorganisation des Heimattages in Dinkelsbühl 2023 und die gemeinsame Teilnahme am großen Trachtenumzug, eine Fahrt zu unserem kulturellen Zentrum in Gundelsheim sowie auf viele andere Aktivitäten.An der Versammlung beteiligten sich neben den Delegierten aus Wolfsburg, Hannover, Göttingen, Lüneburg, Osnabrück und Bremen auch Gäste, so dass es zu einer intensiven Aussprache kam und zum Beispiel Dr. Ingrid Schiel, die selbst in Langenhagen aufgewachsen ist, spontan etwas zu den Zielen, Aktivitäten und Serviceleistungen des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde sagen konnte.Die Wahlen ergaben ein gemischtes Team von Mitgliedern, die ihre jeweiligen Funktionen im Landesvorstand schon länger ausüben und sich gerne in demselben Bereich weiter engagieren wollen, und neuen Gesichtern. So bleiben uns Marianne Hinzel als Kulturreferentin, Anna Martini als Kassenwartin, Uwe Hinzel als Internet- bzw. Pressereferent, Dietmar-Udo Zey als Schriftführer und Knut Andersen, unser Nordlicht mit einem ganz großen Herzen für Siebenbürgen, als Kassenprüfer zusammen mit Günther Bellmann erhalten. Über die Neuen, die schon an anderer Stelle bewiesen haben, dass sie gute Ideen und Freude am Gestalten mitbringen, freuen wir uns sehr: Brunhilde Sotiriou als neue Frauenreferentin und Monika Drotleff als ihre Stellvertreterin und zugleich stellvertretende Kulturreferentin. Unsere bisherige Frauenreferentin Christine Kenst, die auch die Kulturreferentin vertreten hat, stellte sich nicht erneut zur Wahl, will sich aber weiter impulsgebend einbringen. Ihr wurde herzlich für ihr bisheriges Engagement gedankt, ebenso wie Helmuth Gaber. Als Nachfolger von Volkmar Gerger im Amt des Landesvorsitzenden konnte er in kurzer Zeit viel bewegen und unsere Interessen nicht zuletzt in leitender Position im Bund der Vertriebenen in Bremen konsequent vertreten. Nun wechselt er die Funktion und bleibt uns als Beisitzer erhalten. Zur neuen Landesvorsitzenden wurde die bisherige Beisitzerin und stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe Bremen, Petra Volkmer, gewählt. Sie will zum einen bei der Gewinnung neuer Mitglieder und der Weitergabe unserer Werte und unseres Kulturgutes an die nächste Generation einen Schwerpunkt setzen und sich dabei auch aktiv mit neuen Impulsen aus dem Norden im Bundesvorstand einbringen. Zum anderen sieht sie es im Sinne unserer Tradition als wichtige Aufgabe, alle Verbandsmitglieder gleichermaßen einzubinden und Rücksicht darauf zu nehmen, dass viele heute in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder die modernen technischen Möglichkeiten weniger intensiv für sich nutzen können als andere. Mit Kurt Freitag, Michael Kenst und Gerhard Schunn wurden drei erfahrene Kreisgruppenvorsitzende bzw. Vorstandsmitglieder zu stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt, so dass wir die kommenden Aufgaben mit einem starken Team anpacken werden.

Der Vorstand