Am Samstag, dem 27. April, waren die Mitglieder der drei Kreisgruppen Osnabrück, Göttingen und Hannover im Südwesten Niedersachsens zu einer gemeinsamen Mitgliederversammlung eingeladen. Die Versammlung verfolgte zwei Ziele: einerseits die Überführung aller Mitglieder der Kreisgruppen Hannover und Osnabrück in die nunmehr sehr große Kreisgruppe Göttingen, andererseits die Wahl eines neuen Vorstandes für die neu formierte und gestärkte Kreisgruppe Göttingen.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Göttingen, von links nach rechts: U. Hinzel, A. Martini, M. Hinzel, M. Drotleff, R. Huprich. Foto: H. Gaber

Die Mitglieder der Kreisgruppen Osnabrück und Hannover wurden im Vorfeld über die geplante Überführung nach Göttingen schriftlich informiert und um Zustimmung gebeten. Die Abstimmung brachte einen hohen Zustimmungswert, zumal sich durch diesen organisatorischen Schritt keine Änderung in Bezug auf die Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. ergibt.Um allen Mitgliedern eine Beteiligung zu ermöglichen, gab es sowohl bei der Abstimmung als auch bei der Wahl des neuen Vorstandes die Möglichkeit zur Briefwahl. Dies stieß in beiden Fällen auf große Resonanz und bestätigte das demokratische Handeln aller verantwortlichen Vorstandsmitglieder.Zur Kreisgruppenvorsitzenden wurde Marianne Hinzel aus Hannover gewählt, als Stellvertreterin ergänzt Anna Martini aus Göttingen die Führungsriege. Zum Kassenwart wurde Kurt Freitag aus Hannover und zum Stellvertreter Reinhardt Schwarz aus Göttingen bestellt. Die Kassenprüfung wird durch Hannelore Löprich und Heinz Mild vorgenommen, als Stellvertreter fungiert Robert Huprich. Monika Drotleff übernimmt gleich zwei Ämter, sie wurde zur Kulturreferentin und zur Schriftführerin gewählt. Um die Öffentlichkeitsarbeit, u.a. im Internet und auf Social Media, kümmert sich als Pressereferent Uwe Hinzel.Alle Mitglieder und zahlreich anwesende Vertreter der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen wünschen dem neu gewählten Vorstand alles Gute.

