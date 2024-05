Vor 15 Jahren wurde der Stickkreis der Kreisgruppe Biberach von Annemarie Zultner mit dem Ziel gegründet, die siebenbürgisch-sächsischen Stick- und Nähtechniken sowie entsprechende Muster weiterzugeben und dadurch zu erhalten.

15 Jahre Stickkreis Biberach – hintere Reihe, von links: Erika May, Annemarie Zultner, Johanna Schuster, Katharina Henrich, Hedda Gunnesch; vordere Reihe, von links: Katharina Drotleff, Miriam May, Agathe Bartel. Es fehlt leider auf dem Foto: Regina Pitters. Foto: Monika Schuster

Stand des Biberacher Stickkreises am interkulturellen Markt in Biberach am 8. September 2023. Foto: Mathias Henrich

Alles begann, als ich die damals 78-jährige Katharina Freitag, gebürtig aus Holzmengen, kennenlernte, die wunderschöne Trachtenteile erstellt. Begeistert von ihren Handarbeiten, fragte ich sie, ob sie ihr Wissen weitergeben würde. Sie sagte spontan ja und auch ihre Tochter, Katharina Drotleff, stimmte zu, ihre Mutter dabei zu unterstützen. Schnell waren einige Flyer verteilt, so dass am 13. März 2009 das erste Treffen der Interessierten bei mir zu Hause stattfinden konnte. Das Wohnzimmer war voll, das Interesse groß. Am Ende des Abends stand fest, wir treffen uns alle zwei Wochen.So begannen 15 Frauen mit Stickversuchen auf Seidenband und Samt. Es folgten Kreuzstiche, die ersten Trachtentäschchen, Frauen- und Männerhemden in Kinder-/Puppengröße, um auch die Zuschnitttechniken sowie das Fertigstellen kennenzulernen. Im Laufe der Jahre wurden gestickte Täschchen und Samtbänder, Seidentücher, Trachtenhemden und vieles mehr für z.B. die eigenen Kinder, Enkelkinder sowie Mitglieder der Jugendtanzgruppe Biberach hergestellt.Die Teilnehmerinnen stammen aus verschiedenen Regionen Siebenbürgens. Dies stellte sich als wahre Bereicherung für den Stickkreis heraus, da es zu einem Austausch der verschiedenen Sticktechniken aus den verschiedenen Regionen der „alten Heimat“ führte und die Teilnehmerinnen so ihr Handwerk weiterentwickeln konnten. Zudem steuerte jede Einzelne verschiedene Stickmuster bei, die in einer Sammelmappe zusammengetragen wurden, um das Wissen zu bewahren.Die Stickabende finden nach wie vor alle 14 Tage abwechselnd bei den aktuell neun festen Teilnehmerinnen zu Hause statt. Bei den Veranstaltungen der Kreisgruppe Biberach stellen wir unsere Handarbeiten regelmäßig aus. Ebenso geben wir unser Wissen auch gerne weiter. Bei einem Stickseminar der SJD Baden-Württemberg wurde das Sticken eines Handytäschchens gezeigt sowie bei der Frauentagung der Frauenreferentinnen Baden-Württemberg das Sticken mit Perlen auf Samt.Ein weiterer fester Bestandteil im Jahresverlauf ist seit 2014 der interkulturelle Markt in Biberach, an dem der Stickkreis mit einem Verkaufsstand teilnimmt. Hier werden gemeinsam gekochte Zacusca, viele Sorten selbst gebackener siebenbürgischer Schnitten sowie selbst gemachte Wurst oder Zwiebel- und Krautkuchen verkauft, Stickarbeiten ausgestellt sowie die siebenbürgisch-sächsische Kultur der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.Vielen herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und ihre Partner, die hierfür ihre Zeit, ihre Küche, ihren Garten zur Verfügung stellen, wo wir gemeinsam die vielen Köstlichkeiten erstellen. 2023 wurden sogar gemeinsam Nudeln selbst gemacht.Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Vorstandsmitglieder der Kreisgruppe Bibe­rach, die uns u.a. das Zelt, den Spuckschutz zur Verfügung stellen sowie tatkräftig beim Auf- und Abbau des Zeltes unterstützen.Katharina Freitag, mittlerweile 92 Jahre alt, stickt weiterhin wunderschöne Trachtenteile, unsere Stickabende sind ihr jedoch zu anstrengend. Wir danken ihr sehr herzlich für die unermüdliche Unterstützung des Stickkreises, verbunden mit den besten Wünschen für noch viele gesunde Jahre im Kreise ihrer Familie.15 Jahre Stickkreis – dafür bedanke ich mich bei allen Teilnehmerinnen, die mit ihrem Interesse und großen Einsatz dazu beitragen, dass jeder zweite Freitag etwas ganz Besonderes wird. Ihr habt auch Lust dabei zu sein? Dann meldet euch gerne unter Telefon (0172) 8949947.

Annemarie Zultner