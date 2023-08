Kreisgruppe Rastatt erfolgreich beim Stadtfest

Alle zwei Jahre kurz vor den Sommerferien feiert Rastatt sein internationales Stadtfest. Nach der coronabedingten Pause war es nun endlich wieder so weit: Vom 21.-23. Juli strömten bei bestem Feierwetter tausende Besucher aus der ganzen Region ins Zentrum der Barockstadt, angelockt von den vielen sportlichen, kulturellen und kulinarischen Veranstaltungen rund um den Marktplatz und das Rathaus. Angereist waren auch Gäste aus den Partnerstädten, und zwar aus Brasilien, Tschechien, England und Italien.

Beim Rastatter Stadtfest lieferten Paul Schuller und sein Team die leckeren Baumstriezel. Fotos: Regina Kartmann, Samuel Schuster

„Es sind in erster Linie die vielfältigen Rastatter Vereine, die das Stadtfest austragen und an den Ständen und auf der Bühne dafür sorgen, dass den Festbesucherinnen und Festbesuchern etwas für alle Sinne geboten wird“, meinte der Oberbürgermeister. Die Kreisgruppe Rastatt des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. durfte schon zum fünften Mal in Folge das Stadtfest mitgestalten, auf der Bühne am Rathaus mit den „Karpatenländer Musikanten“ und ihren wohlklingenden Melodien und auf dem Marktplatz mit unserem Angebot an Baumstriezeln, ermöglicht wie immer durch Paul Schuller und sein Team. Die 18 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer arbeiteten in Gruppen zu je sieben bis zehn Personen drei Tage lang in jeweils zwei Schichten pro Tag. Dass unsere Landsleute richtig und gezielt zupacken können, wurde auch diesmal deutlich am Freitag und am Sonntag beim Aufbau und Abbau des Zeltes, der Geräte und sanitären Einrichtungen, beim Besorgen der Zutaten sowie zwischendurch beim Backen der Baumstriezel. Dass diese Letzteren sehr begehrt und lecker waren und nach wie vor bei Groß und Klein sehr beliebt sind, zeigte die große Nachfrage. Manche Kunden verfolgten auch mit Interesse die streng getakteten Arbeitsabläufe: Teig herstellen, auswalken und zurechtschneiden, Striezel formen, befeuchten und mit Zucker, Mandeln oder Kokosraspel anreichern usw. Diese Abläufe wurden erleichtert durch die Geräte und Maschinen, die Paul Schuller schon vor Jahren entworfen und gebaut hat und die bei jedem Fest immer wieder bestaunt werden. Wer Zeit und Lust hatte, konnte auch bei den anderen Ständen vorbeischauen oder sich sogar am Samstagabend unter die etwa 2.000 Gäste mischen, die im und vor dem Schlosshof die große Musik-Lasershow verfolgten. Am Sonntagabend schließlich nach 21.00 Uhr bauten die rund 30 teilnehmenden Vereine ihre Zelte und Geräte wieder ab und die Innenstadt wurde für den Normalbetrieb wieder freigegeben.Wir sind Paul Schuller und den 18 Helferinnen und Helfern sehr dankbar für die geleistete Arbeit und hoffen, dass unsere Kreisgruppe in zwei Jahren, also bei der nächsten kulinarischen „Weltreise“, wieder mitmachen darf. Vorerst aber begnügen wir uns mit dem Hinweis auf unseren Herbstball am 21. Oktober in der Festhalle Ottersdorf.

J. Krestel