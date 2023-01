Kreisgruppe Rastatt: „Loben zieht nach oben“

Wir denken gerne zurück an unsere Advents- und Weihnachtsfeier vom 4. Dezember. Die Vorstandsmitglieder hatten für eine gründliche Vorbereitung, die einwandfreie Gestaltung und die richtige Stimmung in der Aula des Bildungshauses St. Bernhard gesorgt. Die „Karpatenländer Musikanten“ unter der Leitung von Josef Steingasser eröffneten das Fest mit zwei beeindruckenden Instrumentalstücken. Manfred Schmidt dankte der Blaskapelle für die musikalische Begleitung der Feier sowie allen Anwesenden für ihr Mitwirken und die großzügigen Spenden.

Bescherung der Kinder bei der Weihnachtsfeier in Rastatt. Foto: Harald Gillig

Nach einem kurzen Rückblick auf die Veranstaltungen des verflossenen Jahres bat er um eine Schweigeminute für die in diesem Zeitraum heimgegangenen Mitglieder. Anhand des Terminkalenders für 2023 warb er um die Teilnahme an unseren künftigen Veranstaltungen, gefolgt von guten Wünschen für die bevorstehende Zeit.„Gott loben zieht nach oben, Gott danken schützt vor Wanken.“ Unter diesem Motto gab Pfarrer Albrecht Berbig während der Andacht konkrete Beispiele von Menschen, die auch in großer Not, in Verschleppung oder auf der Flucht nicht aufhörten oder von neuem lernten, auf Gott und seine Größe emporzuschauen und ihm zu danken, und das umso mehr in der Zeit des Kommens und der Hoffnung. Anschließend wurde das Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ gesungen, „es kommt der Herr der Herrlichkeit …“. Regina Kartmann führte durch die weiteren Programmpunkte. Sie las stimmungsvolle Weihnachtsgedichte vor und Johann Krestel eine siebenbürgische Weihnachtsgeschichte, die uns daran erinnerte, dass auch in der alten Heimat trotz kommunistischer „Gebote“ das Fest der Hoffnung und der Zuversicht tief in die Herzen der Menschen strahlte. Der Weihnachtsmann, gespielt von Samuel Schuster, präsentierte sich zunächst mit ein paar passenden Versen und sorgte dann für die Bescherung der Kinder, die ihrerseits unter dem Beifall des Publikums ihre Gedichte vortrugen, und sogar ein Lied war zu hören. Nach dem gemeinsamen Singen von bekannten Weihnachtsliedern in Begleitung der Bläser und nach besinnlichen Momenten und regem Gedankenaustausch bei Kaffee oder Tee und Kuchen folgte die Bescherung der Seniorinnen und Senioren, bei der das Jahrbuch „Menschenwege und Gottes Wege“ eine Hauptrolle spielte. Zum Schluss wurde das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen. Nach der Tombolavergabe machten sich die Teilnehmer auf den Heimweg im Bewusstsein, einen angenehmen und erbaulichen Nachmittag erlebt zu haben.Wir hoffen, dass unsere Mitglieder und alle anderen Landsleute schöne und friedliche Weihnachten mit Familien und Freunden sowie einen gesegneten Jahreswechsel erlebt haben, und wünschen ihnen auch auf diesem Wege ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2023 in bester Gesundheit!Voraussichtlich sehen wir uns wieder bei folgenden Veranstaltungen der Kreisgruppe Rastatt: Osterball mit Theateraufführung amMuttertagsfeier amSommerfest amHerbstball amAdvents- und Weihnachtsfeier am

J. Krestel