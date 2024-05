Wechsel nach 31 Jahren: Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen wählt neuen Vorstand

Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen der Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen fand am 24. März im Gemeindehaus St. Paul in Dinkelsbühl statt. Bei Kaffee und Kuchen begrüßte der langjährige Vorsitzende Georg Schuster die zahlreich erschienenen Mitglieder sowie die Bürgermeisterin Nora Engelhard und Ingrid Mattes, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, als Ehrengäste.

Kreisgruppe Dinkelsbühl – Feuchtwangen wählt neuen Vorstand, jeweils von links nach rechts: Frauenreferentin Dr. Emese Magler, Seniorenreferentin Sofia Schuster, Schriftführerin Natalie Henning, Jugendreferentin Anita Großmann, Frauenreferentin Mihaela Litschel, stellv. Schriftführerin Viviane Magler, Vorsitzender Horst Wellmann, Kassenprüferin Melitta Thamm, Kassier Dr. Paul Magler, stellv. Kassier Michael Weidenfelder, Referentin für Wassertrüdingen Meta Wilk; obere Reihe: Kassenprüfer Ludwig Groffner, Referent für Feuchtwangen Heinrich Staffendt, Organisationsreferent Hans-Jürgen Litschel, stellv. Kassenprüfer Harald Hermann, Beisitzer Gerhard Beck, Organisationsreferent Werner Bertleff; unten die stellv. Vorsitzenden Christian Schüller und Dieter Hermann. Nicht anwesend: Pressereferentin Viktoria Magler. Foto: Christian Schüller

In ihrem Grußwort erwähnte die Bürgermeisterin, wie wertvoll der Beitrag der Siebenbürger Sachsen für die Stadt Dinkelsbühl sei, und sprach dafür ihren Dank aus. Sie hofft auf die Bewahrung alter Traditionen mit frischem Wind und neuen Ideen. Georg Schuster wünschte sich ein Wiederbeleben aller coronabedingt entfallenen Veranstaltungen, da Ausflüge wie die Fahrt nach Monaco, das Kronenfest oder auch unser beliebter Silvesterball die Gemeinschaft noch mehr stärken. Seine Frau Sofia Schuster, Frauenreferentin der Kreisgruppe, bedankte sich für die tolle und ereignisreiche Zeit sowie das Vertrauen, das ihr und ihrem Mann Georg stets entgegengebracht wurde.„Nach 31 Jahren ist es für mich an der Zeit, mein Amt abzugeben“, so Schuster, bevor es mit den Neuwahlen unter der Wahlleiterin Ingrid Mattes weiterging.Als neuer Vorsitzender wurde Horst Wellmann einstimmig gewählt: „Ich werde mein Bestes geben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und Verbesserungen zu bringen!“ Wellmanns Hauptziele sind es, mehr junge Familien und vor allem Kinder für unsere Kultur zu begeistern und zum Mitwirken zu bewegen. Außerdem ist es ihm wichtig, dass alle mithelfen und sich weiterhin gegenseitig unterstützen. Anschließend wurden seine Stellvertreter Christian Schüller und Dieter Hermann sowie der neue Kassier Dr. Paul Magler einstimmig gewählt. Schriftführerin wurde Natalie Henning. Nach der Wahl aller anderen Stellvertreter, Referenten und Beisitzer ließ man den Nachmittag ausklingen. Der neue Vorstand freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Viktoria Magler