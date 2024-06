Ein Herz für die nächste Generation: Spendensammlung zugunsten der Kindertanzgruppe Heilbronn

Am Pfingstwochenende fand der 74. Heimattag der Siebenbürger Sachsen statt, ein Fest der Gemeinschaft und Kultur. Einer der Höhepunkte war zweifellos der Sportplatz, wo Hans-Jürgen Gaber mit seinem unermüdlichen Engagement nicht nur für eine reibungslose Organisation sorgte, sondern auch ein vorbildliches Zeichen der Nächstenliebe setzte.

Die beiden Tanzleiterinnen Lara Gaber (Bildmitte) und Stefanie Fuss zusammen mit Hans-Jürgen Gaber bei der Übergabe der Spenden. Foto: Privat

Mit einem klaren Ziel vor Augen stellte Gaber ein Gurkenglas mit einem Zettel auf seinen Kühlschrank. Dessen Inhalt sollte der Siebenbürgisch-Sächsischen Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn zugutekommen. Diese Gruppe liegt ihm besonders am Herzen, da seine Tochter Lara Gaber lange dort getanzt hat. Seit letztem Jahr ist sie, zusammen mit ihrer guten Freundin Stefanie Fuss, auch als Tanzleitung tätig. Sein jüngster Sohn Nick ist ebenfalls aktiv in der Tanzgruppe. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, unsere Jugend zu unterstützen und ihre kulturelle Entwicklung zu fördern“, sagte Gaber. „Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft und es ist wichtig, ihnen die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten.“Über den Tag fielen einige Münzen und Scheine in das große Gurkenglas. Hans-Jürgen Gaber ging noch einen Schritt weiter. Zusätzlich zu den gesammelten Spenden legte er einen eigenen Beitrag obendrauf, um die Unterstützung für die Tanzgruppe noch zu verstärken.Am 25. Juni übergab Gaber schließlich persönlich das gesammelte Geld an die Leiterinnen der Tanzgruppe. „Ich bin stolz und dankbar, Teil dieser großartigen Gemeinschaft zu sein“, sagte er bei der Übergabe. „Die strahlenden Gesichter der Kinder und Jugendlichen sind der beste Lohn für unsere Bemühungen.“ Die Leiterinnen der Tanzgruppe zeigten sich dankbar für die großzügige Spende. „Wir sind Hans-Jürgen und allen Spendern unendlich dankbar für ihre Unterstützung.“Mit dieser Aktion hat Gaber nicht nur einen finanziellen Beitrag geleistet, sondern auch ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und die Förderung der Jugend innerhalb der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft gesetzt. Sein vorbildlicher Einsatz zeigt, wie viel man mit Herzblut und Engagement erreichen kann. Der 74. Heimattag bleibt somit nicht nur als ein Fest der Kultur und Tradition in Erinnerung, sondern auch als ein Symbol für das Engagement und die Solidarität, die diese Gemeinschaft so stark machen. Hans-Jürgen, du hast einmal mehr bewiesen, dass du nicht nur ein Organisator, sondern auch ein echter Förderer und Freund der Jugend bist. Wir sind dankbar für jedes Foto, das du von uns schießt, jede Hilfe auf Festen und Veranstaltungen und für deine Idee des Spendenglases.

Stefanie Fuss