Kreisverband Nürnberg: Fußball, Leidenschaft und Freundschaft

Es ist eine Tradition, dass die Siebenbürger Jugend aus Franken beim Fußballturnier in Dinkelsbühl dabei ist. Da die „alte Mannschaft“ aufgehört hat zu spielen, bildete sich um Paul Schuster und Hans Schobel (Trainer) eine neue junge und dynamische Mannschaft, die Frankenkicker Nürnberg. Die ersten Trainingseinheiten fanden im Dezember 2023 in der Kickfabrik Nürnberg, in der Halle statt. Im Frühjahr ging es auf den Schießanger nach Fürth.

Gruppenbild der Frankenkicker Nürnberg, hintere Reihe von links: Hans Schobel (Trainer), Luca Oster, Dominik Hann, Daniel Gräf, Robin Schieb, Philip Adams, Kilian Benning, Sebastian Chitea, Tobias Meyndt, Thomas Mantsch, Marcel Csernecky, Manuel Hann; vorne, von links: Robin Hergetz, Hannes Schuster, Fabian Lutsch, Paul Schuster, Fabian Türk, Tommy Gunnesch, Uwe Krestel, Cristian Mantsch, Tim Seiler. Foto: Jürgen Kotsch

Es war mir Hans Schobel (Jack), eine Ehre ein Training mitzumachen und den Spaß und die Spielfreude der Mannschaft mitzuerleben. Hans Schobel (Trainer): „Auch für mich ist es eine große Ehre gewesen, eine Mannschaft zu betreuen, deren Spieler ich erst im Verlauf der Vorbereitung kennengelernt habe. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, die großartigen Fußball gespielt haben und bis ins Finale gekommen sind. Paul Schuster hat eine großartige Mannschaft zusammengestellt. Von Anfang an gab es gegenseitigen Respekt, Disziplin und Freundschaft, denn nur ein gutes Miteinander kann zum Erfolg führen.“Am 18. Mai war es so weit, das Turnier beim Heimattag in Dinkelbühl wurde eröffnet und die Gruppengegner waren: Nachbar Hans und Hanis aus Augsburg, die 7 Böblinger, die 7-Pali’s NRW und die Soxenkicker Dinkelsbühl. Nach anfänglichen Anpassungsschwierigkeiten an die neuen Bedingungen auf dem Hartplatz, auf dem nur „sieben gegen sieben“ statt des gewohnten „elf gegen elf“ gespielt wurde, konnten sich die Frankenkicker als Gruppenerster durchsetzen und standen im Halbfinale dem Vorjahressieger, den Zenderscher Kickers, gegenüber. Es war ein sehr spannendes Spiel und die Frankenkicker siegten im Elfmeterschießen.Nach sehr guten Spielen, Ausdauer und Leidenschaft standen die Frankenkicker im Finale gegen die Freekickers aus Rüsselsheim. Alle Fans, heute Freunde und Verwandte der Spieler, teils frühere Teilnehmer am Turnier, waren voller Emotionen und Erwartungen beim Anfeuern ihrer Mannschaft. Das Finale war von Anfang an sehr intensiv, mit Chancen auf beiden Seiten. Die Fans gaben alles und unterstützten ihre Mannschaft mit Gesängen und Anfeuerungsrufen. In der ersten Hälfte fielen die ersten beiden Treffer für Rüsselsheim. In der zweiten Hälfte gelang den Frankenkickern dann der Anschlusstreffer. An Dramatik kaum zu überbieten, holten die Mannschaft und Fans alles heraus, was ging. Leider erzielten die Rüsselsheimer den dritten Treffer und gewannen das Finale mit 3:1. Glückwunsch an dieser Stelle nochmal an Rüsselsheim. Nichtsdestotrotz wünschen wir (die Fans) unserer jungen Mannschaft alles Gute. Mit dem nötigen Training, Freundschaft und einem Quäntchen Glück können sie den Pokal nächstes Jahr zurück nach Franken holen. Ich bin mir sicher, nächstes Jahr werden euch noch mehr Fans unterstützen. Dann heißt es wieder „Franken vor, schießt ein Tor“.Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere fantastischen Fans sowie an alle Mannschaften und Schiedsrichter für ein sehr faires Turnier. Ein großes Dankeschön auch an die Musikanten und die Organisation sowie an unsere Sponsoren.

Hans Schobel (Fanbeauftragter, Jack