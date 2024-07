30. Juli 2024

Essen, Trinken, Tanzen, gute Laune in Rastatt

All das und noch vieles mehr gab es bei unserem Sommerfest am 7. Juli in der Sportanlage Rastatt-Niederbühl. Die schön gestaltete Einladung, per Post und Internet verschickt, zeigte Wirkung: Wir erfreuten uns eines überwältigenden Besucheransturms.

Helfer beim Rastatter Sommerfest. Foto: Bernd Kartmann Am vorausgehenden Samstag, während der umfangreichen Vorbereitungen, war das Wetter zwar durchwachsen, aber angenehm. Manfred Schmidt hatte wieder den optimalen Veranstaltungsort unter Vertrag genommen, Getränke und Essen bestellt und Regina Kartmann hatte die freiwilligen Helfer und Helferinnen mobilisiert, ohne die eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht zu bewältigen ist. Alles Notwendige wurde herbeigeschafft und bereitgestellt, Stefan und Elke Neumaier lieferten auch diesmal die „Mici“.



Beim Sommerfest am Sonntag, dem 7. Juli, hatten wir dann wunderbares Wetter, was für die Gäste, die Grillmeister und auch die Kinder, die gerne im Freien auf dem Rasen spielen, von Vorteil war. In der Halle eröffnete Regina Kartmann das Fest. Jung und Alt, Siebenbürger und Nichtsiebenbürger, vor allem auch Banater Schwaben sowie zahlreiche Jugendliche und junge Familien mit Kindern feierten fröhlich miteinander. Für ausgezeichnete Stimmung sorgten die „Karpatenländer Musikanten“, sie spielten nicht nur flotte Blasmusikstücke, sondern auch volksnahe Lieder mit eindrucksvollen Gesangseinlagen und luden zum Tanz ein. Einwandfrei funktionierten alle Aufgabenbereiche: Kasse, Kuchentheke, Ausschank, Grillen, Essensausgabe. Hervorragend war auch die Arbeit von Paul Schuller, der mit seinem Team die überaus leckeren Baumstriezel herstellte. Nicht nur für den Gaumen, sondern auch für den Durst war bestens gesorgt, so dass die Kehlen beim vielen Reden nicht trocken blieben. Bei Mici, Bratwurst, Steaks, Pommes, Baumstriezel, Kaffee, Kuchen und Getränken konnten sich Familien, Freunde und Bekannte wohlfühlen und austauschen. Um 19.00 Uhr wurde Schluss gemacht und es begann das große Aufräumen.



Auch dieses Fest konnte unsere Gemeinschaft weiterhin stärken und mit Leben füllen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mitgeholfen und mitgefeiert haben. Ein besonderer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Kuchenspenderinnen. Wir wünschen eine erholsame Sommerpause. R. Kartmann/J. Krestel

