



21. Oktober 2025

Gelungenes Spätsommerfest in Dortmund

Die Kreisgruppe Dortmund und Umgebung feierte am 13. September ihr traditionelles Spätsommerfest mit zahlreichen Gästen, Mitgliedern und Freunden der siebenbürgischen Gemeinschaft. Das Fest begann musikalisch: Der Saxonia-Chor verzauberte die Gäste mit eindrucksvollen Stimmen und lud zum Mitsingen ein – ein gelungener Auftakt, der die Feststimmung sofort erhellte.

Krimi-Autorin Lioba Werrelmann las in Dortmund. Foto: Heike Mai-Lehni Im Anschluss entführte eine spannende Lesung der bekannten Krimiautorin Lioba Werrelmann die Gäste in die packende Welt der Krimis und erinnerte durch ihre detailgetreuen Beschreibungen an den Alltag in Siebenbürgen. Nach der Lesung hatten Literaturinteressierte die Möglichkeit, sich mit der Autorin persönlich auszutauschen. Die Bücher der Autorin standen zum Erwerb und Signieren bereit, so dass sich ein bleibendes Andenken an den besonderen Tag sichern ließ. Diese Lesung wurde in Kooperation mit dem Kulturreferat der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen organisiert. Ein herzliches Dankeschön gilt unserer Landeskulturreferentin Heike Mai-Lehni, die uns auch mit ihrem Besuch ehrte. Die Volkstanzgruppe Dortmund beim Spätsommerfest. Foto: Heike Mai-Lehni Die Volkstanzgruppe begeisterte danach das Publikum und sorgte für einen weiteren kulturellen Höhepunkt und für gute Laune. Das üppige Kuchenbüfett lud zum Verweilen ein, bis die traditionellen „Mici“ am Grill zubereitet wurden.



Es wurde bis spät in den Abend gefeiert. Die Gäste verließen die Veranstaltung mit dem Gefühl eines sehr gelungenen Spätsommerfestes und voller guter Erinnerungen an einen kulturell reichen Tag in Dortmund. Ein besonderer Dank geht an alle Helferinnen und Helfer, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz dieses Fest möglich gemacht haben. Heinz-Jürgen Lühr

Schlagwörter: Sommerfest, Dortmund, Werrelmann

