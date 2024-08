Einladung zum Jubiläumsfest in Rüsselsheim

Liebe Freunde und Mitglieder, wir laden euch herzlich ein, gemeinsam mit uns ein besonderes Doppeljubiläum zu feiern: 50 Jahre Kreisverband Rüsselsheim und 40 Jahre Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim. Dieses Jubiläumsjahr ist eine wunderbare Gelegenheit, in alten Erinnerungen zu schwelgen, das Geleistete Revue passieren zu lassen und unsere Wertschätzung für alle Beteiligten gebührend zu feiern.

Der Kreisverband Rüsselsheim und die Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim freuen sich auf die Jubiläumsfeier. Foto: Christiane Loose

Dieses Fest ist nicht nur eine Hommage an die reiche Kultur und die lebendigen Tradition Siebenbürgens, sondern auch Bewahrung und Förderung unserer kulturellen Identität. Der Kreisverband Rüsselsheim und die Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim haben viele Jahre gemeinsam das Vereinsleben geprägt; umso schöner ist es das Jubiläum gemeinsam zu feiern. Die Veranstaltungen blicken auf das Kulturgut und in die Zukunft dieser Gemeinschaft.von Dagmar Dusil am Samstag,um 17.00 Uhr im Haus der Kirche „Katharina von Bora“, Marktstraße 7, Rüsselsheim. Frau Dusil liest aus ihren neuesten Werken.am Samstag,um 17.00 Uhr, Einlass 16.00 Uhr, im Adlerpalast, Frankfurter Straße 6, Rüsselsheim. Der Jubiläumsball mit der „Akustik“-Band beginnt um 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr.am Sonntag,um 15.00 Uhr in der Stadtkirche Rüsselsheim. Es predigt Pfarrer Wilhelm Mauer. Begleitung durch Organist Jens Lindemann. Trachten sind erwünscht.Wir freuen uns sehr, viele bei diesem Jubiläum als unsere Gäste begrüßen zu dürfen, das feierliche Programm mit musikalischer Darbietung, Festreden und geselligem Beisammensein gemeinsam zu genießen.

Kerstin Köhler