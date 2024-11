Ein Hoch auf die Jubiläumsfeier: 50 Jahre Kreisverband und 40 Jahre Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim

Vielen lieben Dank an alle Gratulanten und Gäste, die dieses Fest im September mit uns gefeiert und zelebriert haben. Die Jubiläumsfeier war ein voller Erfolg und bot eine wunderbare Atmosphäre. Die Auftaktveranstaltung mit der literarischen Lesung von Dagmar Dusil am Freitag, dem 6. September, war ein gelungener Einstieg, zu dem alle Interessierten sich in geselliger Runde trafen und sich Vorfreude auf die Feier einstellte.

Die Siebenbürger Musikanten Rüsselsheim und die Tanzgruppe Rüsselsheim freuen sich über das besondere Jubiläum. Foto: Tanja Stock

Im akademischen Teil am 14. September wurden die Jahrzehnte gebührend gefeiert und die Gäste konnten in Erinnerungen schwelgen. Ortrun Maurer führte sehr gut vorbereitet durch das Programm, auch manchmal emotional, da sie als ehemalige Vorsitzende eine bedeutende Vorstandsarbeit leistete. Die Ansprache und Begrüßung von Wilhelm Beer, Grußworte vom Schirmherr Patrick Burghardt (Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim), emotionale Worte von Ingwelde Juchum (Vorsitzende des Landesverbandes) wurden mit großem Beifall wertgeschätzt. Die Tanzgruppe Rüsselsheim präsentierte unter der Leitung von Heide Bachmann mit acht Paaren und unterschiedlichen Trachten drei Volkstänze. Besonders die Tracht und die traditionellen Volkstänze zeigen den großen Kulturschatz, den die Siebenbürger in der neuen alten Heimat leben und wertschätzen. Das festliche Programm wurde musikalisch untermalt und die Blaskapelle hatte sich in wochenlangen Proben darauf vorbreitet. Ihre Professionalität wurde bei ihren sehr gut ausgewählten Titeln hörbar und das Publikum war einfach nur begeistert. Michael Mangesius hatte in seinem Rückblick auf 40 Jahre viele tolle Momente erwähnt und den Werdegang, besonders die Auszeichnungen betont. Ein kleines Konzert zeigte die Leidenschaft, die die Musikanten mit großem Engagement und Zeit in die Kapelle über die Jahre investierten.Eine besondere Attraktion war die beeindruckende Fotoausstellung, die für viele eine regelrechte Zeitreise durch das eigene Leben darstellte. Wie wunderbar, dass über alle 50 Jahre das Vereinsleben dokumentiert wurde. Einige Mitglieder wurden in diesem feierlichen Rahmen von der Landesvorsitzenden Ingwelde Juchum für ihr Engagement geehrt und für ihre Unterstützung im Verbandsleben mit einer Urkunde ausgezeichnet.Der anschließende Tanzabend mit der Band „Akustik“ und die gute Stimmung rundeten die Feier ab. Am Sonntag, den 15. September, war der Trachtengottesdienst ein besonderes Erlebnis, vor allem, weil viele in traditioneller Tracht erschienen. Das verlieh der Veranstaltung eine festliche Atmosphäre. Sehr ergreifend war die eindrucksvolle Ansprache von Pfarrer Wilhelm Maurer, der in Teilen von seiner Amtszeit in Siebenbürgen erzählte und damit die Gemeinde berührte und den emotionalen Charakter des Gottesdienstes unterstrich. Die Mischung aus Tradition und Gemeinschaft und spiritueller Tiefe sorgte für eine besondere Stimmung, die die Herzen der Anwesenden berührte.Das Jubiläumswochenende ist ein großartiger Meilenstein, der Ehre und Stolz verdient. Es ist eine beeindruckende Leistung, über so viele Jahre hinweg Kultur und Werte zu bewahren und die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Der Einsatz, den alle Mitglieder und Unterstützer für das Fortbestehen der siebenbürgisch-sächsischen Tradition gezeigt haben, stärkt nicht nur den Zusammenhalt der Gemeinschaft, sondern auch das Bewusstsein für die eigenen Wurzeln und die kulturelle Identität. Mögen noch viele weitere Jahre des Erfolgs und der Zusammenarbeit folgen.

Kerstin Köhler