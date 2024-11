Beeindruckender Bildervortrag durch die Kulturlandschaft Siebenbürgens

Zu einer Erlebnisreise der besonderen Art durch die Kulturlandschaft Siebenbürgens, mit eigenen und fremden Augen betrachtet, waren am 28. September 24 Mitglieder und Gäste der Kreisgruppe Rheinhessen aufgebrochen. Sie folgten der Einladung des Vorstands der Kreisgruppe unter der Vorsitzenden Inge Erika Roth, der zu diesem besonderen „cool-Tour“-Vortrag in das Weingut der Winzerfamilie Bär nach Ober-Olm bei Mainz eingeladen hatte. Die Teilnehmer waren zur Begrüßung und Einstimmung auf ein Stück Zwiebelkuchen und ein Glas Federweißer seitens des Vorstands eingeladen. Der Reiseführer und gleichzeitig Referent auf dieser beeindruckenden Bilderreise war Prof. Dr. Hans-Christian Maner vom Historischen Seminar der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, der als Historiker und gebürtiger Siebenbürger Sachse die Teilnehmer während seines Vortrags tief in die Schönheit der alten Heimat Siebenbürgen eintauchen ließ.

Kreisvorsitzende Inge Erika Roth, Referent Prof. Dr. Hans-Christian Maner und Seniorchefin Gabriele Bär vom Weingut (von links). Foto: Stephan Roth

Die Bilderreise bot ein Feuerwerk siebenbürgischer Impressionen, einen wahren Augen- und Ohrenschmaus. Gespannt lauschten die Zuschauer den Reiseerzählungen des Referenten und ließen sich von der Schönheit der Landstriche verzaubern. Auf einer Rundreise durch Siebenbürgen wurden einige vom Menschen geprägte Landschaften, d. h. Orte, Gebäude, Menschen und schlichtweg Landschaften gezeigt und besprochen. Die Impressionen des Bildervortrages „Reisen durch die Kulturlandschaft Siebenbürgen – Mit eigenen und fremden Augen“ entstammten zum einen den zahlreichen Reisen des Vortragenden nach Siebenbürgen sowie den verschiedenen Exkursionen, die er mit Mainzer Studierenden nach Siebenbürgen und Rumänien unternommen hat. Begleitet wurde der Vortrag auch von der Frage, was könnte bzw. was sollte man fremden Augen in Siebenbürgen zeigen? Start- und Endpunkt der Reise war die Europäische Kulturhauptstadt von 2007 Hermannstadt. Von dort ging es zunächst in den Südosten nach Michelsberg sowie anschließend in die Mărginimea Sibiului. Weitere Stationen waren Karlsburg, Klausenburg, Bistritz, Kronstadt, Tartlau, Deutsch-Weißkirch, Schäßburg sowie einige Orte des siebenbürgischen Weinlandes. Neben Lebensweisen der Menschen (z.B. der Roma, der Hirten) folgten auch Hinweise auf Lesens- und Sehenswertes in Zusammenhang mit den besuchten Orten (Karin Gündisch, Iris Wolff, Film „Dem Himmel ganz nah“, Dana von Suffrin, Dieter Schlesak). Am Beispiel von einigen markanten Kirchenburgen, die als „materielle Zuspitzungen der Identität der Siebenbürger Sachsen“ (Stefan Cosoroabă) präsentiert wurden, konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer die radikale Veränderung des Wandels ­einer Kultur wahrnehmen. Neben enormen Aufbauleistungen, die für Aufbruch und Erneuerung stehen, wurden auch Vergänglichkeit, Verschwinden und Abschied deutlich. Landschaftsimpressionen, weites Land, umringt von den Ausläufern der Karpaten, Hochflächen, auf denen friedlich Schafherden grasen, einsame kleine Dörfer weitab vom hektischen Verkehr der größeren Städte – auch das ist Siebenbürgen. Bei so manchem der Zuschauer regte sich die leise Sehnsucht und die Lust, wieder einmal der alten Heimat einen Besuch abzustatten. In geselliger Runde bei interessanten Gesprächen genossen die Teilnehmer die siebenbürgische Gemeinschaft und die Gastfreundschaft des Weingutes Bär, das mit seinen rheinhessischen Spezialitäten und einer Vielzahl von wohlschmeckenden Weinen aufwartete. Ein großes Dankeschön geht an den Referenten Prof. Dr. Hans-Christian Maner für den interessanten Vortrag und die beeindruckenden Impressionen der Kulturlandschaft Siebenbürgen. Ein besonderer Dank geht an die Winzerfamilie Bär, die auch diesmal wieder die Siebenbürger Sachsen in ihrer Hofreite herzlich aufgenommen und wunderbar bewirtet hat. Danke an die Vorstandsmitglieder Rosina Probsdorfer, Melitta Bottesch und Eduard Gieb für die Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung. Es ergeht die herzliche Einladung an alle Mitglieder und Gäste der Kreisgruppe Rheinhessen zur letzten Veranstaltung im Jahreskreis, der Weihnachtsfeier mit vorausgehender Mitgliederversammlung am dritten Adventsonntag, demum 14.00 Uhr im Martin-Luther-Haus der evangelischen Kirchengemeinde in Saulheim.

Inge Erika Roth