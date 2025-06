Kreisgruppe Ortenau feiert 55-jähriges Jubiläum: Ein Nachmittag voller Erinnerungen, Dank und Gemeinschaft

Am Sonntag, dem 27. April, feierte die Kreisgruppe Ortenau ihr 55-jähriges Bestehen mit einem stimmungsvollen Fest im Evangelischen Gemeindehaus bei der Stiftskirche in Lahr. Zahlreiche Mitglieder, Freunde der Kreisgruppe sowie Ehrengäste waren der Einladung gefolgt und füllten den frühlingshaft geschmückten Saal. Zum Auftakt wurde gemeinsam das Lied „Af deser Ierd“ gesungen, das sofort ein Gefühl von Verbundenheit und Heimat vermittelte.

Der Vorstand der Kreisgruppe Ortenau bei der 55-Jahr-Feier in Lahr. Foto: Ella Bardon

Der Kreisgruppenvorsitzende Heinrich Kreutzer begrüßte herzlich die Gäste, darunter den Ehrenvorsitzenden der Kreisgruppe, Kurt Müller, den Vorsitzenden der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Michael Konnerth, sowie viele langjährige Weggefährten der Kreisgruppe. In seiner Ansprache ging Kreutzer auf die Gründungsgeschichte der Kreisgruppe ein, die 1970 mit großem Engagement ins Leben gerufen wurde. Es folgte ein lebendiger Rückblick auf die bewegten Anfänge, die Herausforderungen der ersten Jahre und die verschiedenen Amtsperioden der Vorstände, die die Gruppe über Jahrzehnte hinweg geprägt haben. Ein besonderes Augenmerk galt den vielen Veranstaltungen, die das Vereinsleben bis heute bereichern. Der Vorsitzende dankte all jenen, die der Kreisgruppe über die Jahre hinweg treu geblieben sind, insbesondere den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Vorstand und darüber hinaus.Im Anschluss überbrachte der Landesvorsitzende seine Grußworte. Michael Konnerth hob die Bedeutung der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft in der Region hervor und würdigte das Wirken der Kreisgruppe Ortenau als lebendigen Träger von Tradition, Kultur und Zusammenhalt. Mit Nachdruck betonte er die wichtige Aufgabe des Verbandes, diese Gemeinschaft auch für künftige Generationen zu erhalten, und dankte allen ehrenamtlich Engagierten, die sich mit Herzblut für die Belange der Kreisgruppe einsetzen. Zum Abschluss sprach er seine Glückwünsche zum Jubiläum aus und übergab eine Spende an die Kreisgruppe.Ein besonderer Moment waren die Ehrungen: In Anerkennung ihrer langjährigen Verdienste erhielten mehrere Vorstandsmitglieder das Silberne Ehrenwappen und Urkunden. Kurt Müller, ehemaliger Vorsitzender und Ehrenvorsitzender, wurde mit einer Sonderurkunde ausgezeichnet, und der Vorsitzende Heinrich Kreutzer erhielt das Goldene Ehrenwappen des Verbandes – unter großem Applaus.Nach dem gefühlvollen Vortrag des Gedichts „Heimat“ und einer gemütlichen Kaffeepause mit Striezel wurde mit einer Diashow auf 55 Jahre Kreisgruppe Ortenau zurückgeblickt. Viele Erinnerungen wurden wach, als Bilder von früheren Faschingsfesten, Kulturveranstaltungen, Busreisen, Grillfesten, Wanderungen, Jugendtreffen, Trachtenfesten, Tanzveranstaltungen und stimmungsvollen Adventsfeiern über die Leinwand flimmerten. So manches Gesicht wurde im Bild wiedererkannt, was für fröhliche Stimmung und herzliche Gespräche sorgte. Der offizielle Teil des Nachmittags klang mit dem gemeinsam gesungenen Siebenbürgen-Lied aus. Wer mochte, blieb noch zu einem stimmungsvollen Volksliedersingen, begleitet von Peter Winter am Akkordeon, das die festliche Atmosphäre in gemütlicher Runde abrundete.Das Fest, geprägt von Tradition, Dankbarkeit und Zusammenhalt, fand gegen 18.00 Uhr sein Ende – mit vielen schönen Erinnerungen und dem Gefühl, Teil einer lebendigen Gemeinschaft zu sein, die ihre Wurzeln ehrt und mit Zuversicht in die Zukunft blickt.

Sibylle Zacharias