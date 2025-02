17 neue Präsidialdekrete unterzeichnet

Bukarest – Vor seinem Amtsrücktritt hat der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis am 11. Februar eine Reihe von Ordensverordnungen unterzeichnet. An seinem letzten Tag im Cotroceni-Palast unterzeichnete Johannis 17 Präsidialdekrete, wobei es sich vorwiegend um Auszeichnungen und Verleihungen verschiedener Medaillen und Orden handelt.

Das Staatsoberhaupt verlieh Oberst d. R. Prof. Dr. Patrick Ernst Hermann Sensburg, dem Vorsitzenden des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, den Nationalen Verdienstorden im Rang eines Ritters mit dem Friedensabzeichen für das Militär „in Anerkennung des wichtigen Beitrags zur Organisation und Durchführung gemeinsamer Aktionen zwischen dem Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr und dem Nationalen Verband der Militärreservisten und pensionierten Militärangehörigen, Alexandru Ioan Cuza“. Gleichzeitig verlieh das Staatsoberhaupt als Zeichen der Anerkennung für den wichtigen Beitrag zur Förderung der rumänischen Kultur, für die Unterstützung der Integration der rumänischen Gemeinschaft in die deutsche Gesellschaft den Orden „Verdienst für die Förderung der Menschenrechte und des sozialen Engagements“ im Range eines Ritters an den „Al. I. Cuza“-Kulturverein, an das Deutsch-Rumänische Forum Stuttgart e.V. und an die Deutsch-Rumänische Union Baden-Württemberg. Die folgenden Orden wurden ebenfalls verliehen: Der Orden „Kulturelle Verdienste“ im Rang eines Großoffiziers, Kategorie H – „Wissenschaftliche Forschung“, an Martin Rill, Professor, Historiker, Archäologe; der Orden für „Kulturelle Verdienste“ im Rang eines Offiziers, Kategorie A – „Literatur“, an Dr. Mihai Nicolae Neagu, Schriftsteller, und Traian Pop, Schriftsteller. Der Orden „Industrielle und kommerzielle Verdienste“ im Rang eines Kommandanten an Teodor Garabet, Ingenieur, Direktor, INPEC Engineering GmbH. Staatspräsident Johannis verlieh als Zeichen der Anerkennung für den wichtigen Beitrag zur Förderung des Ansehens Rumäniens in der Bundesrepublik Deutschland, für die aktive Beteiligung an der Entwicklung und Intensivierung der bilateralen Beziehungen zwischen Rumänien und Deutschland den Orden „Verdienste um die Förderung der Menschenrechte und des sozialen Engagements“ im Rang eines Offiziers an Werner Henn, Gemeinderat der Stadt Baden-Baden, und an Dorothea Maria Wanda Dumitrescu-Krampol, Lehrerin, Übersetzerin und Vorsitzende des Vereins CROM – Gemeinschaft der Rumänen in Rhein-Main. Werner Henn wurde 1957 in Reschitza geboren. Seit 1982 lebt er mit seiner Familie in Deutschland. Der TV-Journalist ist seit 2004 Gemeinderat seitens der SPD in Baden-Baden.

ADZ