



13. April 2026

Aufbruchstimmung in der Kreisgruppe Zollernalb: Vorstand gewählt und 16 neue Mitglieder gewonnen

Am Sonntag, den 15. März, herrschte Aufbruchstimmung bei der Kreisgruppe Zollernalb. Im Rahmen der turnusgemäßen Mitgliederversammlung standen nicht nur wichtige Neuwahlen auf der Agenda, sondern auch ein bedeutender struktureller Meilenstein für die Gemeinschaft in der Region. Mit großer Mehrheit wurde Hans-Oswald Tholesch als Vorsitzender im Amt bestätigt bzw. neu gewählt. Er führt nun ein tatkräftiges Team an, das sich aus erfahrenen Kräften und engagierten Neuzugängen zusammensetzt. Der neue Vorstand betonte bereits kurz nach der Wahl, dass man sich auf eine „gute und konstruktive Zusammenarbeit“ freue, um die kulturelle Identität und den Zusammenhalt der Siebenbürger Sachsen im Zollernalbkreis weiter zu stärken.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Zollernalb, von links nach rechts: Regina Bellman, Johann Schuller, Karin Schmidt, Johann Schnell, Adele Schnell, Hans-Oswald Tholesch, Helmine Lang, Johann Kirschner, Erika Krauss, Georg Krauss, Ingrid Richter. Foto: privat Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung war die offizielle Erweiterung der Kreisgruppe. Nach der Auflösung der benachbarten Kreisgruppe Schwarzwald-Baar haben viele deren Mitglieder nun in der Kreisgruppe Zollernalb eine neue Heimat gefunden. Dieser Zuwachs wurde von der Versammlung mit großer Freude aufgenommen. Doch damit nicht genug: Der Verband konnte an diesem Nachmittag gleich 16 neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen. Dieser deutliche Mitgliederzuwachs ist ein starkes Signal für die Vitalität und Attraktivität der Vereinsarbeit vor Ort.



Die Durchführung der Wahl wurde professionell von Gästen aus Stuttgart begleitet. Ines Wenzel und Roswitha Bertlef reisten an, um als Wahlleiterin und Wahlbeobachterin für einen reibungslosen und satzungsgemäßen Ablauf zu sorgen. Ihr Erscheinen unterstrich die enge Vernetzung der lokalen Gruppen mit dem Landesverband.



Mit der neuen Mannschaft und den vielen neuen Gesichtern blickt die Kreisgruppe optimistisch in die kommende Amtszeit. Das Ziel ist klar: Die Traditionen bewahren und gleichzeitig offen für neue Impulse der vielen Neumitglieder zu sein. Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung war die offizielle Erweiterung der Kreisgruppe. Nach der Auflösung der benachbarten Kreisgruppe Schwarzwald-Baar haben viele deren Mitglieder nun in der Kreisgruppe Zollernalb eine neue Heimat gefunden. Dieser Zuwachs wurde von der Versammlung mit großer Freude aufgenommen. Doch damit nicht genug: Der Verband konnte an diesem Nachmittag gleich 16 neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen. Dieser deutliche Mitgliederzuwachs ist ein starkes Signal für die Vitalität und Attraktivität der Vereinsarbeit vor Ort.Die Durchführung der Wahl wurde professionell von Gästen aus Stuttgart begleitet. Ines Wenzel und Roswitha Bertlef reisten an, um als Wahlleiterin und Wahlbeobachterin für einen reibungslosen und satzungsgemäßen Ablauf zu sorgen. Ihr Erscheinen unterstrich die enge Vernetzung der lokalen Gruppen mit dem Landesverband.Mit der neuen Mannschaft und den vielen neuen Gesichtern blickt die Kreisgruppe optimistisch in die kommende Amtszeit. Das Ziel ist klar: Die Traditionen bewahren und gleichzeitig offen für neue Impulse der vielen Neumitglieder zu sein. Hans-Oswald Tholesch

Schlagwörter: Zollernalb, Vorstandswahl, Mitglieder

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