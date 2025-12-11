



11. Dezember 2025

Landesverband Hessen wählt neuen Vorstand

Die Delegierten der hessischen Kreisverbände, die ausschließlich für die alle vier Jahre stattfindende Wahl des Landesvorstands bestimmt werden, kamen am 16. November im Haus der Kirche in Rüsselsheim zusammen, um den neuen Vorstand des Landesverbandes Hessen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland zu wählen. Unter der Leitung des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni verlief der Wahlprozess zügig, transparent und ohne Zwischenfälle. Lehni lobte die hervorragende Vorbereitung durch den bisherigen Vorstand: „Ein so reibungsloser Ablauf ist nur möglich, wenn im Vorfeld gewissenhaft und verantwortungsbewusst gearbeitet wurde. Dafür möchte ich dem alten Vorstand herzlich danken.“ Nach Abschluss der Wahl gratulierte er dem neuen Vorstand und wünschte „viel Kraft, Erfolg und Freude für die kommenden Aufgaben“.

Gruppenfoto des neuen Landesvorstandes Hessen mit dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni. Foto: Jennifer Jacobi Noch vor dem Wahlvorgang nahm Landesvorsitzende Ingwelde Juchum die Gelegenheit wahr, die scheidenden Vorstandsmitglieder zu würdigen. In ihrer Ansprache sagte sie: „Mein Dank gilt von Herzen all jenen, die den Landesverband in den vergangenen Jahren mit großem Engagement getragen haben.“ Besonders hob sie jene hervor, die nicht mehr zur Wahl antraten – Ortrun Maurer, Klaus Herzog und Jonas Alischer. „Ihr habt unsere Arbeit bereichert und Spuren hinterlassen. Für euren Einsatz sind wir euch sehr dankbar.“



Ein emotionaler Höhepunkt war die Würdigung von Wilhelm Beer, der unter Ingwelde Juchum viele Jahre als stellvertretender Vorsitzender tätig war. Wilhelm Beer hatte den Landesverband der Siebenbürger Sachsen in Hessen bereits von 1986 bis 1996 sehr erfolgreich als Landesvorsitzender geführt, bevor er später das Amt des stellvertretenden Landesvorsitzenden übernahm. Mit seinem langjährigen Engagement und seiner prägenden Aufbauarbeit hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass der Verband heute so gut strukturiert und zukunftsfähig aufgestellt ist. Ingwelde Juchum zeichnete sein außergewöhnliches Engagement mit bewegenden Worten nach: „Wilhelm, du warst mir nicht nur ein Stellvertreter, sondern ein väterlicher Berater und verlässlicher Begleiter. Dafür schulden wir dir großen Dank.“ Mit langanhaltendem Applaus bestätigten die Delegierten seine einstimmige Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des Landesverbands Hessen.



Der neue Landesvorstand setzt sich wie folgt zusammen: Landesvorsitzende: Ingwelde Juchum, stellvertretende Vorsitzende (alphabetisch): Ramona Linz, Christiane Loose, Reinhold Sauer, Kassiererin: Heinke Reitz, Schriftführerin: Nina Juchum, Beisitzer (alphabetisch): Metta Brusch, Walter Gierlich, Dieter Schrädt. Kassenprüfer sind Ingrid Gierlich, Rosinna Gierlich, stellvertretender Kassenprüfer ist Wilhelm Maurer.



Referate: Frauen- und Seniorenreferat: Karin Scheiner, IT-Referat: Mark Schuster, Jugendreferat: Marlene Linz und Jonas Juchum, Kulturreferat: Sieglinde Schrädt, Mitgliederverwaltungsreferat: Silke Töpfer, Organisationsreferat: Hans Schuller, Rechtsreferat: Stefan Kuhm. Neben den bewährten Jugend- und Kulturreferaten markieren die neu geschaffenen Bereiche IT und Mitgliederverwaltung einen wichtigen Schritt in die Zukunftsorientierung des Verbandes. Durch die Digitalisierung zentraler Prozesse und die Professionalisierung der administrativen Abläufe schaffen diese Referate die Grundlage für eine effizientere, transparentere und serviceorientierte Verbandsarbeit. Damit stellen sie einen entscheidenden Baustein dar, um die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen in Hessen nachhaltig zu stärken und den Verband für kommende Herausforderungen zukunftsfest aufzustellen.



Ramona Linz

