Das ist in der Tat eine besorgniserregende Situation für eine Gemeinschaft mit einer so tiefen historischen Verwurzelung. Dass eine Tradition, die unmittelbar nach dem Krieg 1946 begann, nun vor dem Aus stehen könnte, verdeutlicht den massiven Druck auf das Ehrenamt und die Herausforderungen durch den demografischen Wandel. Wenn eine so kleine Gruppe (ca. 200 Familien) eine so große geografische Fläche abdecken muss, gerät das klassische Vereinsmodell oft an seine Grenzen. Die Kooperation mit Niedersachsen/Bremen scheint zwar eine logische Überlebensstrategie zu sein, doch ohne lokale Führungsköpfe in Hamburg und Schleswig-Holstein droht die spezifische regionale Identität dort verloren zu gehen. Oft helfen in solchen Phasen nur unkonventionelle Wege, wie die gezielte Ansprache der jüngeren Generation über digitale Formate oder eine stärkere Projektorientierung statt starrer Vorstandsämter.

2 • ingenius mobile schrieb am 11.04.2026, 19:33 Uhr (um 19:41 Uhr geändert):

Liebe engagierten Siebenbürger Sachsen aus der Landesgruppe Hamburg/Schleswig-Holstein,

ich habe Ihren Artikel gelesen und hatte ein Déjà-vu mit unserer Situation in der Kreisgruppe München im Jahr 2012. Ich verlinke im Anhang drei Artikel aus der Zeit in der Siebenbürgischen Zeitung.



Ich möchte Ihnen Mut machen und mitteilen, dass uns damals bei über 1230 Mitgliedern in Kreisgruppe, die Annoncen in der Siebenbürgischen Zeitung, dass wir einen neuen Vorsitzenden suchen NICHTS gebracht haben!

Am Ende wird der neue Vorsitzende auch bei Ihnen nicht vom Himmel fallen - es sitzt bereits unter Ihnen. ;-)

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Zuversicht: es wird garantiert klappen!



https://www.siebenbuerger.de/zeitung/pdfarchiv/pdf/2012/10/010_SBZ_2012-06-30_018.pdf#search=%22%22Wilhelm%20Jakob%20Hermann%22%22



https://www.siebenbuerger.de/zeitung/pdfarchiv/pdf/2012/18/018_SBZ_2012-11-15_005.pdf#search=%22%22Wilhelm%20Jakob%20Hermann%22%22



https://www.siebenbuerger.de/zeitung/pdfarchiv/pdf/2011/19/019_SBZ_2011-11-30_014.pdf#search=%22%22Wilhelm%20Jakob%20Hermann%22%22



Zum Schluß noch ein persönlicher Gedanke: ich finde es praktisch, wenn man so ein Amt ähnlich wie ein Mandat in der Politik betrachtet.

Es ist (für alle Beteiligten) gesünder auf einen sportlichen Schnitt nach 4 Jahren hinzuarbeiten, als auf die Goldene Ehrennadel nach 25 Jahren.

Das sollte sich vielleicht auch im Bundesvorstand rumsprechen, dass nicht allein die Länge des Wirkens für unsere Gemeinschaft die Essenz der Wirkung ausmacht.

München, den 11. April 2026

Dipl.-Ing. Wilhelm Jakob Hermann