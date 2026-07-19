



19. Juli 2026

Kronenfest in Böblingen – gelebte Tradition und Gemeinschaft

Bei strahlendem Sommerwetter feierte die Kreisgruppe Böblingen am 4. Juli ihr Kronenfest. Das Brauchtumsfest stand ganz im Zeichen von Gemeinschaft, christlichem Glauben und der Pflege des siebenbürgisch-sächsischen Kulturerbes. Den Auftakt bildete ein festlicher Aufmarsch mit über 35 Trachtenpaaren.

Die Tanzgruppen beim Böblinger Kronenfest. Foto: Svenja Hajek Der erste Vorsitzende, Daniel Henning, und die stellvertretende Vorsitzende, Judith Kaiser, begrüßten die Gäste. Es wurde über die Geschichte des Kronenfestes erzählt. Früher war es üblich, mit einem Gottesdienst zu beginnen, daher wurde auch in Böblingen mit einem Gebet begonnen, in dem gemeinsam für Gottes Segen gedankt und um seinen Schutz für Mensch und Natur gebetet wurde. Im Anschluss begrüßte die Kreisgruppe die Ehrengäste, darunter Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz, Sven Reisch vom Amt für Kultur sowie den Landtagsabgeordneten Albrecht Stickel. In ihren Grußworten würdigten sie das ehrenamtliche Engagement der Kreisgruppe und die Bedeutung des Kronenfestes für Brauchtum und Gemeinschaft.



Ein Höhepunkt war die Kronenbesteigung durch den Altknecht Daniel Keck, der nach dem traditionellen Kronengedicht zur Freude der Kinder Süßigkeiten von der Krone herabwarf. Musikalisch begleitet wurde das Fest von der Siebenbürger Blaskapelle Böblingen unter der Leitung von Dieter Tartler. Die Kinder-, Jugend- und Erwachsenentanzgruppen begeisterten mit ihren Auftritten. Ein weiteres Highlight war der Auftritt der 18 Jugendlichen, die im Rahmen des Föderationsjugendlagers das Wochenende in Böblingen verbrachten. Begleitet wurden sie von Natalie Bertleff, der Bundesjugendleiterin der SJD, die ein Grußwort ausrichtete.



Großen Zuspruch fanden die frisch gegrillten Mici sowie Kaffee und Kuchen, die zum gemütlichen Beisammensein einluden. Die Kreisgruppe Böblingen bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, den Tanzgruppen, der Blaskapelle, allen Unterstützern sowie der Firma Hiller mit Eduard Klusch für die langjährige Unterstützung beim Aufstellen der Krone. Ein herzlicher Dank gilt ebenso allen Gästen, die mit ihrer Teilnahme zum Gelingen dieses schönen Festtages beigetragen haben. Jugendtanzgruppe Böblingen und Jugendliche des Föderationsjugendlagers beim Kronenfest Böblingen. Foto: Lin Gackenheimer Internationales Föderations­jugendlager zu Gast in Böblingen Das Kronenfest der Kreisgruppe Böblingen war für uns etwas ganz Besonderes. Im Rahmen des Föderationsjugendlagers durften wir 18 Jugendliche aus Deutschland, Rumänien, Kanada und den USA bei uns begrüßen. Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) ist in diesem Jahr Ausrichter des Lagers, und wir freuten uns sehr, Teil dieses internationalen Austausches zu sein.



Am Freitag, 3. Juli, kamen unsere Gäste in Böblingen an und verbrachten einen gemütlichen Abend im Vereinsheim mit Pizza, gemeinsamen Tänzen und vielen guten Gesprächen. Trotz des vollen Programms studierten die Jugendlichen spontan einen Tanz ein, den sie am nächsten Tag beim Kronenfest aufführten – eine tolle Leistung und ein schönes Zeichen der Begeisterung für unser Brauchtum.



Der Samstag stand ganz im Zeichen des Kronenfestes. Gemeinsam erlebten wir einen wunderschönen Festtag mit Gebet, Kronenbesteigung und den Tanzvorführungen der Kinder-, Jugend- und Erwachsenentanzgruppen. Die internationale Gruppe bereicherte das Programm mit ihrem Tanz „Das Fenster“. Am Abend ließ ein Teil der Gruppe den Tag bei der „Combo“-Band auf dem Kronenfest in Crailsheim ausklingen, während die anderen das Böblinger Stadtfest besuchten.



Den Abschluss bildete am Sonntag ein Frühstück im Vereinsheim. Dabei war noch einmal Zeit für Gespräche, bevor wir uns voneinander verabschiedeten. Das Wochenende hat gezeigt, dass unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft weit über Ländergrenzen hinaus verbindet. Es sind neue Bekanntschaften entstanden und viele schöne Erinnerungen geblieben. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen – spätestens beim nächsten gemeinsamen Tanz. Der erste Vorsitzende, Daniel Henning, und die stellvertretende Vorsitzende, Judith Kaiser, begrüßten die Gäste. Es wurde über die Geschichte des Kronenfestes erzählt. Früher war es üblich, mit einem Gottesdienst zu beginnen, daher wurde auch in Böblingen mit einem Gebet begonnen, in dem gemeinsam für Gottes Segen gedankt und um seinen Schutz für Mensch und Natur gebetet wurde. Im Anschluss begrüßte die Kreisgruppe die Ehrengäste, darunter Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz, Sven Reisch vom Amt für Kultur sowie den Landtagsabgeordneten Albrecht Stickel. In ihren Grußworten würdigten sie das ehrenamtliche Engagement der Kreisgruppe und die Bedeutung des Kronenfestes für Brauchtum und Gemeinschaft.Ein Höhepunkt war die Kronenbesteigung durch den Altknecht Daniel Keck, der nach dem traditionellen Kronengedicht zur Freude der Kinder Süßigkeiten von der Krone herabwarf. Musikalisch begleitet wurde das Fest von der Siebenbürger Blaskapelle Böblingen unter der Leitung von Dieter Tartler. Die Kinder-, Jugend- und Erwachsenentanzgruppen begeisterten mit ihren Auftritten. Ein weiteres Highlight war der Auftritt der 18 Jugendlichen, die im Rahmen des Föderationsjugendlagers das Wochenende in Böblingen verbrachten. Begleitet wurden sie von Natalie Bertleff, der Bundesjugendleiterin der SJD, die ein Grußwort ausrichtete.Großen Zuspruch fanden die frisch gegrillten Mici sowie Kaffee und Kuchen, die zum gemütlichen Beisammensein einluden. Die Kreisgruppe Böblingen bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, den Tanzgruppen, der Blaskapelle, allen Unterstützern sowie der Firma Hiller mit Eduard Klusch für die langjährige Unterstützung beim Aufstellen der Krone. Ein herzlicher Dank gilt ebenso allen Gästen, die mit ihrer Teilnahme zum Gelingen dieses schönen Festtages beigetragen haben.Das Kronenfest der Kreisgruppe Böblingen war für uns etwas ganz Besonderes. Im Rahmen des Föderationsjugendlagers durften wir 18 Jugendliche aus Deutschland, Rumänien, Kanada und den USA bei uns begrüßen. Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) ist in diesem Jahr Ausrichter des Lagers, und wir freuten uns sehr, Teil dieses internationalen Austausches zu sein.Am Freitag, 3. Juli, kamen unsere Gäste in Böblingen an und verbrachten einen gemütlichen Abend im Vereinsheim mit Pizza, gemeinsamen Tänzen und vielen guten Gesprächen. Trotz des vollen Programms studierten die Jugendlichen spontan einen Tanz ein, den sie am nächsten Tag beim Kronenfest aufführten – eine tolle Leistung und ein schönes Zeichen der Begeisterung für unser Brauchtum.Der Samstag stand ganz im Zeichen des Kronenfestes. Gemeinsam erlebten wir einen wunderschönen Festtag mit Gebet, Kronenbesteigung und den Tanzvorführungen der Kinder-, Jugend- und Erwachsenentanzgruppen. Die internationale Gruppe bereicherte das Programm mit ihrem Tanz „Das Fenster“. Am Abend ließ ein Teil der Gruppe den Tag bei der „Combo“-Band auf dem Kronenfest in Crailsheim ausklingen, während die anderen das Böblinger Stadtfest besuchten.Den Abschluss bildete am Sonntag ein Frühstück im Vereinsheim. Dabei war noch einmal Zeit für Gespräche, bevor wir uns voneinander verabschiedeten. Das Wochenende hat gezeigt, dass unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft weit über Ländergrenzen hinaus verbindet. Es sind neue Bekanntschaften entstanden und viele schöne Erinnerungen geblieben. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen – spätestens beim nächsten gemeinsamen Tanz. Judith Kaiser

Schlagwörter: Böblingen, Kronenfest, Föderationsjugendlager

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