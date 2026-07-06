



6. Juli 2026

37. Welser Kronenfest

Am Sonntag, den 21. Juni, feierten die Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels bei strahlendem Sommerwetter gemeinsam ihr 37. Kronenfest. Am ersten Wochenende einer frühen Sommerhitzewelle mit schweißtreibenden Temperaturen deutlich jenseits der 30° C freuten sich die Veranstalter, dass dennoch mehr als 200 Gäste das Fest vor allem am Vormittag und zu Mittag besuchten.





Von links: Bundesobmann Kons. Manfred Schuller, Bürgermeister Dr. Andreas Rabl, Nachbarvater Dr. Christian Schuster. Fotos: privat Letzterer nützte die feierliche Eröffnung des Kronenfests, um das Ehrenzeichen in Gold des Bundesverbands der Siebenbürger Sachsen an Bürgermeister Dr. Rabl zu verleihen. Er bedankte sich damit für die jahrelange wohlwollende Unterstützung, die die örtliche Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen vor allem im Hinblick auf ihre Aktivitäten im Sinne der Städtepartnerschaft mit Bistritz sowie als aktiver Teil des Welser Kulturlebens wie auch der Siebenbürgische Landes- und Bundesverband bei seinen wiederholten Großveranstaltungen in der Patenstadt der Heimatvertriebenen, zuletzt dem Gedenkheimattag im September 2024 durch die Stadt Wels und ihren Bürgermeister genießen. In der Laudatio unterstrich Manfred Schuller auch die Kontinuität der guten Zusammenarbeit, die sich mit den Bürgermeistern Leopold Spitzer, Karl Bregartner und Peter Koits, letzterer war auch als Ehrengast beim Kronenfest anwesend, über mehrere Jahrzehnte erstreckt und diesen auch ähnliche Ehrungen beschert hatte, und nun unter der Ägide von Dr. Rabl unverändert weiter floriert.



Nach der Kronenpredigt und dem Zuckerlregen für die anwesende Kinderschar folgten drei Volkstanzdarbietungen unter dem Kronenbaum, einmal von der Kindertanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in Wels und zweimal von der österreichischen Volkstanzgruppe Micheldorf, die zum allerersten Mal beim Kronenfest als Mitwirkende dabei war. Die musikalische Umrahmung des Festakts sowie des anschließenden Frühschoppens kam wieder vom Musikverein Siebenbürger Vorchdorf unter der Leitung von Kapellmeister Martin Ohler, der mit seiner 17 Musikantinnen und Musikanten umfassenden Böhmischen Partie für beste Stimmung sorgte. Nachbarmutter Sonja Winkler mit Tänzerinnen und Tänzern der Welser Kinder- und Jugendtanzgruppe Die Veranstalter des Vereins der Siebenbürger Sachsen – Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels und Freundeskreis Wels-Bistritz um Festorganisationsleiter Gerhard Winkler danken auch an dieser Stelle allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen sowie allen Vereinsmitgliedern und Helfern, die mit ihrem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz das ganze Wochenende hindurch für ein neuerliches Gelingen des Welser Kronenfests gesorgt haben. Wir wünschen allen Gästen, Freunden und Vereinsmitgliedern eine erholsame Ferien- und Urlaubszeit und freuen uns auf ein Wiedersehen bei unseren kommenden Veranstaltungen! Im einigermaßen erträglichen Schatten unter den Zelten im Brauchtumszentrum Herminenhof konnten die Festgäste die traditionelle Kronenbaumbesteigung und Kronenpredigt von Jungaltknecht Alexander Marchgraber verfolgen. Als Ehrengäste begrüßte Altknecht und Nachbarvater Christian Schuster davor zahlreiche Vertreter der drei großen Fraktionen des Welser Stadtsenats und Gemeinderats, angeführt von Bürgermeister Dr. Andreas Rabl, Vizebürgermeister Gerhard Kroiss, Nationalratsabgeordneter Mag. Manfred Sams und den Stadträten Stefan Ganzert und Dr. Martin Oberndorfer, darüber hinaus die Präsidentin des Oberösterreichischen Forums Volkskultur, Kons. Christine Huber und den Bundesobmann der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Kons. Manfred Schuller.Letzterer nützte die feierliche Eröffnung des Kronenfests, um das Ehrenzeichen in Gold des Bundesverbands der Siebenbürger Sachsen an Bürgermeister Dr. Rabl zu verleihen. Er bedankte sich damit für die jahrelange wohlwollende Unterstützung, die die örtliche Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen vor allem im Hinblick auf ihre Aktivitäten im Sinne der Städtepartnerschaft mit Bistritz sowie als aktiver Teil des Welser Kulturlebens wie auch der Siebenbürgische Landes- und Bundesverband bei seinen wiederholten Großveranstaltungen in der Patenstadt der Heimatvertriebenen, zuletzt dem Gedenkheimattag im September 2024 durch die Stadt Wels und ihren Bürgermeister genießen. In der Laudatio unterstrich Manfred Schuller auch die Kontinuität der guten Zusammenarbeit, die sich mit den Bürgermeistern Leopold Spitzer, Karl Bregartner und Peter Koits, letzterer war auch als Ehrengast beim Kronenfest anwesend, über mehrere Jahrzehnte erstreckt und diesen auch ähnliche Ehrungen beschert hatte, und nun unter der Ägide von Dr. Rabl unverändert weiter floriert.Nach der Kronenpredigt und dem Zuckerlregen für die anwesende Kinderschar folgten drei Volkstanzdarbietungen unter dem Kronenbaum, einmal von der Kindertanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in Wels und zweimal von der österreichischen Volkstanzgruppe Micheldorf, die zum allerersten Mal beim Kronenfest als Mitwirkende dabei war. Die musikalische Umrahmung des Festakts sowie des anschließenden Frühschoppens kam wieder vom Musikverein Siebenbürger Vorchdorf unter der Leitung von Kapellmeister Martin Ohler, der mit seiner 17 Musikantinnen und Musikanten umfassenden Böhmischen Partie für beste Stimmung sorgte.Die Veranstalter des Vereins der Siebenbürger Sachsen – Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels und Freundeskreis Wels-Bistritz um Festorganisationsleiter Gerhard Winkler danken auch an dieser Stelle allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen sowie allen Vereinsmitgliedern und Helfern, die mit ihrem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz das ganze Wochenende hindurch für ein neuerliches Gelingen des Welser Kronenfests gesorgt haben. Wir wünschen allen Gästen, Freunden und Vereinsmitgliedern eine erholsame Ferien- und Urlaubszeit und freuen uns auf ein Wiedersehen bei unseren kommenden Veranstaltungen! C. Schuster

Schlagwörter: Österreich, Wels, Kronenfest, Manfred Schuller

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