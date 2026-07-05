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Entschädigungszahlungen für Russlanddeportierte: Rumänien verzichtet auf Zehn-Prozent-Abzug / Verband hilft bei Rückforderung
Die positive Nachricht betrifft die Entschädigungszahlungen für Russlanddeportierte: Rumänien verzichtet auf die Einbehaltung von Beiträgen zur rumänischen Krankenversicherung von Leistungen an Berechtigte mit Wohnsitz im Ausland (Zehn-Prozent-Abzug). Wie die Nationale Rumänische Rentenbehörde mit Schreiben vom 22. Mai 2026 an Rechtsanwalt Dr. Bernd Fabritius (München) mitteilt, folgt die Behörde damit der vorgetragenen Argumentation und hat durch Erlass der Präsidenten beider beteiligten zentralen Behörden CNPP und CNAS Nr. 64/751/ 2026, veröffentlicht im Amtsblatt (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404/13.05.2026), die regionalen Behörden angewiesen, die Kürzung zu unterlassen. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 2 mal kommentiert.
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1 • Peter Otto Wolff schrieb am 05.07.2026, 12:03 Uhr:Danke, eine überfällige offizielle Stellungnahme des Verbandes zur rechtlichen Klarstellung in Bezug zu den rumänischen Behörden! Daraus geht schon mal klar, dass es einen ANSPRUCH auf Erstattung der 10% seit August 2025 gibt, so bestätigt von der Rentenoberbehörde! Daraus leite ich ab, dass NICHT Voraussetzung ist, dass man damals oder später Einspruch erhoben hat! OK, man muss, EINZELN, das beantragen, viel Aufwand für viele und die rumänischen Behörden, die nicht zu beneiden sind! "muncă si mai multă pe bani puțini!"
Peter Otto Wolff (POW)
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2 • sibisax schrieb am 05.07.2026, 12:44 Uhr:Könnte man dieses Antragsformular(cerere de exceptare) nicht in die Sieb.Zeitung stellen? Wäre für viele sehr nützlich,und viel einfacher und nicht jeder einen Antrag per. E-mail nach München losschickt.So viel Platz in der Zeitung ist sicher zu finden.Nur meine Meinung.
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