



21. April 2026

Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD): Bewirb dich fürs Föderationsjugendlager in Deutschland

Nach einer längeren Pause ist es wieder so weit: Vom 25. Juni bis 9. Juli 2026 findet das Föderationsjugendlager erneut in Deutschland statt. Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren aus den Föderationsländern Deutschland, Österreich, Siebenbürgen, USA und Kanada.





Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 350 Euro umfasst Unterkunft, Verpflegung sowie alle organisierten Ausflüge. Weitere Ausgaben für zusätzliche Besichtigungen oder Einkäufe tragen die Teilnehmenden selbst. Soweit entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, kann SJD-Mitgliedern ein Zuschuss zu den An- und Abreisekosten gewährt werden. Du lebst in Deutschland, bist zwischen 16 und 20 Jahre alt und hast Lust auf ein unvergessliches Erlebnis? Dann bewirb dich unter



Die Bewerbungsfrist endet am 30. April. Bitte beachte, dass verspätete Bewerbungen nicht berücksichtigt werden können. Da aus jedem Land nur fünf Teilnehmende entsendet werden können, spielen bei der Auswahl sowohl der Zeitpunkt der Bewerbung als auch eine Mitgliedschaft oder die Übernahme eines Ehrenamtes in der der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland bzw. im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland eine Rolle. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Gruppe erfolgt nach Anmeldeschluss. Alle Bewerberinnen und Bewerber erhalten bis Mitte Mai eine Benachrichtigung.



Bei Fragen erreichst du uns unter foederation [ät] sjd-siebenburger.de. Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches Föderationsjugendlager 2026 in Deutschland! Im Mittelpunkt steht auch diesmal das Miteinander: andere Jugendliche mit siebenbürgischen Wurzeln kennenlernen, neue Freundschaften knüpfen und gemeinsam zwei Wochen voller spannender Aktivitäten verbringen.Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 350 Euro umfasst Unterkunft, Verpflegung sowie alle organisierten Ausflüge. Weitere Ausgaben für zusätzliche Besichtigungen oder Einkäufe tragen die Teilnehmenden selbst. Soweit entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, kann SJD-Mitgliedern ein Zuschuss zu den An- und Abreisekosten gewährt werden. Du lebst in Deutschland, bist zwischen 16 und 20 Jahre alt und hast Lust auf ein unvergessliches Erlebnis? Dann bewirb dich unter https://sjd-siebenbuerger.de/veranstaltungen/foederations-jugendlager-foejula/bewerbung/ Die Bewerbungsfrist endet am. Bitte beachte, dass verspätete Bewerbungen nicht berücksichtigt werden können. Da aus jedem Land nur fünf Teilnehmende entsendet werden können, spielen bei der Auswahl sowohl der Zeitpunkt der Bewerbung als auch eine Mitgliedschaft oder die Übernahme eines Ehrenamtes in der der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland bzw. im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland eine Rolle. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Gruppe erfolgt nach Anmeldeschluss. Alle Bewerberinnen und Bewerber erhalten bis Mitte Mai eine Benachrichtigung.Bei Fragen erreichst du uns unter foederation [ät] sjd-siebenburger.de. Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches Föderationsjugendlager 2026 in Deutschland! Hannah Lang

Schlagwörter: SJD, Föderationsjugendlager

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