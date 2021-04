2 • gelixy schrieb am 04.04.2021, 15:29 Uhr:

Der Name „Ostern“ wird oft so erklärt, als stünde der Name der heidnischen Frühlingsgöttin „Ostara“ dahinter. Aber in keiner Urkunde über germanische Religion ist eine Göttin dieses Namens erwähnt, nur ein Mönch Beda Venerabilis hat im 8. Jahrhundert mit „Ostara“ eine Verlegenheitsauskunft gegeben. Darüber kann man im Grimmschen Wörterbuch nachlesen.