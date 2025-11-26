



26. November 2025

Urzel-Nähseminar in Nürnberg

Schwarze Zotteln, eine Drahtmaske mit Fell drum herum und hinten ein langer Zopf – dazu ein paar Accessoires wie schwarze Schuhe und eine Peitsche und schon ist der Urzel fertig. Klingt simpel? Das Herstellen eines Urzelanzugs ist tatsächlich gar nicht so schwer, wenn man sich ein wenig Zeit nimmt und entsprechend Anleitung bekommt. Deshalb gibt es am 17. und 18. Januar ein Nähseminar in Nürnberg, wo Interessierte sich ihren eigenen Urzel-Anzug anfertigen können. Organisiert wird es von den Urzeln in Franken zusammen mit dem Bundeskulturreferat des Verbandes des Siebenbürger Sachsen.

In seine Einzelteile zerlegt, wirkt der Urzel gar nicht mehr so furchteinflößend. Foto: Hans-Georg Roth Die Teilnehmenden müssen nicht aus Agnetheln stammen, um beim Seminar und letztendlich beim Urzellauf dabei sein zu können, alle sind willkommen. Erfahrung an der Nähmaschine sollte aber vorhanden sein.



Darüber hinaus sollten die Teilnehmenden Folgendes zum Seminar mitbringen: schwarzer Stoff für die Zotteln (1,40 x 2,5 m, am besten Fleece)

weiße Kleidung, auf die die Zotteln aufgenäht werden (z.B. Maleranzug, Arzthose)

Fell oder Kunstfell (100 x 10-20 cm, je nach Fellsorte)

dünne und dicke Pinsel

Nähmaschine mit Jeansnadel

40 Euro Materialkosten (für Maske, Zopf usw.)

20 Euro Seminarbeitrag Was bekommen die Teilnehmenden dafür? Neben der fachkundigen Anleitung durch die Referenten Melitta Faff, Maja Gerstacker-Roth und Hans-Georg Roth werden eine Übernachtung (Samstag/Sonntag) und die Verpflegung gestellt sowie ein Reisekostenzuschuss gezahlt.



Anmeldung Urzel-Nähseminar

17.-18. Januar 2026, Nürnberg



Name:





Anschrift:





Telefon:





E-Mail:





Ich bin mit der Unterbringung in einem Doppelzimmer einverstanden (EZ-Zuschlag: 35,50 €)

ja nein



Besonderheiten bzgl. Essen:





Sonstige Anmerkungen:





Mit meiner Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass zur Bildung von Fahrgemeinschaften und zur einfacheren Kontaktaufnahme eine Liste mit den Kontaktdaten unter den Teilnehmenden versandt wird. Ferner akzeptiere ich, dass Fotos, die beim Seminar gemacht werden, im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in der Presse und im Internet verwendet werden.









