1 • Scheibi schrieb am 03.01.2024, 19:10 Uhr:

Gratulation zu der besonders gelobten, gelungenen Feier der aktuell tanzenden und erfolgreichsten Generation in den 45 Jahren, seit der Gründung der Siebenbürgischen Tanzgruppe der Kreisgruppe Augsburg.

Die Wertung „erfolgreichste Generation“ ist die Aussage einer stolzen Mutter, deren Tochter seit Kindertage dabei ist. Alle Mütter sind stolz auf ihre Kinder! p

In diesem zeitlichen Fenster haben Normen und Werte der Gesellschaft einen enormen Wandel hinter sich. Würdigung der Anfänge ist Prämisse. Ohne Wurzeln, keine Flügel.

Schade, dass die ausgestellten Fotos und Steckbriefe der jungen, dynamischen Jugendlichen nur den zahlreichen Besuchern des Bunten Nachmittags und während dem darauf folgenden großen Tanzereignis/ Ball präsentiert wurden.

Eine Bildergalerie, dieser schon im Februar 2023 angekündigten und akribisch vorbereitenden Veranstaltung, wäre ein schönes Zeitdokument fürs Archiv unserer Gemeinschaft. Interessierte Leser dieser Zeitung, Facebook, Instagram u.a., die diesem Event aus verschiedensten Gründen nicht beiwohnen konnten, hätten daran Freude.

Leider! Warum auch immer diese Möglichkeit nicht genutzt wurde, bleibt offen.

Bei Interesse über die Gründung und anfänglichen Gegebenheiten dieser ältesten Kulturgruppe der Kreisgruppe Augsburg ist in der 19. Folge der Siebenbürgischen Zeitung /SbZ vom 04.12.2023, Seite 12, im Artikel „Gründungsmitglieder der Tanzgruppe Augsburg feiern 45. Jubiläum“ eine kurze Zeitreise der WegBEREITER, die zu langjährigen WegBEGLEITERN dieser wurden, zu lesen.

Ohne die über vier Jahrzehnte kontinuierliche, immer ehrenamtliche Zusammenarbeit hätte die zur Zeit tanzende Jugendgruppe nicht Bestand.

Viele Eltern und Großeltern der jugendlichen Tänzer unterstützten diese immer mit Rat und Tat über die lange Zeitspanne. Das dankbare Publikum honorierte vor allem die Vielfalt der original getragenen Trachten. Die tänzerischen Darbietungen begeisterten bei kleinen und großen Festen weit über Augsburgs Grenzen, sowie bei den Heimattagen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V. und Tanzwettbewerben der SJD.

Der „Figurenländler“ wurde zum Markenzeichen der Tanzgruppe Augsburg. Schön das dieser Tanz gewürdigt wurde.

Dank der guten, altersübergreifenden Zusammenarbeit, ohne moderne Kommunikationsmittel, Belohnungen und Geschenken zur Motivation der Mitwirkenden, funktionierte die Traditionspflege.

Alles hat seine Zeit und hat das Recht, dankend und würdigend erwähnt zu werden.

Den Organisatoren des Festes und Begleitern der jungen Akteure wünschen wir weiterhin Spaß und Erfolg beim Tanzen und der Kulturgutpflege.

Die am 02.12.2023 gefeierte junge Generation der Kreisgruppe Augsburg ist dank guter VORBILDER fit um in der siebenbürgischen Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen und dran zu bleiben. Auf die nächsten 45 Jahre!