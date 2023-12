Tanzgruppe Augsburg: Gelungene Jubiläumsfeier trotz Schneechaos

Am 2. Dezember feierte die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg trotz des herrschenden Schneechaos ihr 45-jähriges Jubiläum in der Rothtalhalle in Horgau. Die Wetterverhältnisse warfen das geplante Programm zwar ziemlich durcheinander, dennoch gelang der Tanzgruppe eine würdige und stimmungsvolle Feier.

Trachtenträger beim 45-jährigen Jubiläum der Siebenbürgischen Tanzgruppe Augsburg. Foto: Marissa Kloos

Die kulturelle Nachmittagsveranstaltung wurde durch die Tanzgruppenleitung Lisa Spielhaupter und Frank Orend eröffnet, welche die erschienenen ehemaligen Mitglieder und Freunde der Tanzgruppe begrüßte, sich bei allen Helferinnen und Helfern dieses Festes bedankte und mit Blick auf die zahlreichen Trachtenträgerinnen und Trachtenträger der eigenen Gruppe die gute und vor allem nachhaltige Arbeit der letzten 45 Jahre in der Tanzgruppe Augsburg lobte. Die beiden Moderatorinnen Carolin Kirr und Bianca Deppner führten die Gäste gekonnt durch das Programm, was insbesondere angesichts der spontanen Programmänderungen zu würdigen ist. Zum Auftakt des Programms zeigte die Tanzgruppe als Eröffnungstanz „Onder de Linde“, mit dem sie beim Volkstanzwettbewerb der SJD wenige Wochen zuvor den zweiten Platz erreicht hatte. Kreisgruppenvorsitzender Helmut Schwarz hob in seiner Eröffnungsrede den positiven Einfluss der jungen Tanzgruppenmitglieder auf die Kreisgruppe hervor.Danach zeigte unsere Kindertanzgruppe, die unter der Leitung der beiden Tanzgruppenmitglieder Sandra Bruss und Larissa Seiwerth steht, ihr Können und begeisterte mit den Tänzen „Reklich Med“ und „Hetlinger Bandriter“. Als Überraschung lud uns die Kindertanzgruppe zu einem gemeinsamen Grillnachmittag nächstes Frühjahr ein, um gemeinsam Zeit zu verbringen, worüber wir uns sehr freuen – denn nur durch den nachrückenden Nachwuchs kann der Fortbestand der Tanzgruppe gesichert werden. Als Ehrengast durften wir Thomas Hafner, den Bürgermeister von Horgau, begrüßen. In seinem Grußwort betonte er die guten Beziehungen zwischen der Kreisgruppe Augsburg und der Gemeinde Horgau, worüber auch wir sehr dankbar sind. In der Kaffee- und Kuchenpause konnten die Gäste den leckeren Kuchen genießen – ein Highlight waren hier sicherlich die schön verzierten Honigkekse in Haselhörnchenform. Ebenfalls konnten sich die Gäste in der festlich dekorierten Halle umschauen, in Erinnerung schwelgen, die ausgestellten Fotos betrachten sowie die aktuellen Tänzerinnen und Tänzer durch die ausgehängten Steckbriefe besser kennenlernen.Nach der Pause würdigte Natalie Bertleff, Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), in ihrem Grußwort die vielen Tanzgruppenmitglieder, die sich in der Bundesjugendleitung ehrenamtlich engagieren. Die Grußworte von Werner Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender des Landesverbandes Bayern, sowie von Martina Schorsten, stellvertretende Landesjugendleiterin der SJD Bayern, wurden – bedingt durch die chaotischen Wetterverhältnisse – stellvertretend von Mitgliedern der Tanzgruppe vorgetragen. Während Martina Schorsten auf den hohen Stellenwert des Tanzens in der siebenbürgischen Gemeinschaft einging, hob Werner Kloos hervor, wie wichtig der ehrenamtliche Einsatz ist und wie nicht nur die Tanzgruppe, sondern die gesamte Kreisgruppe Augsburg es schafft, die siebenbürgischen Bräuche und Traditionen am Leben zu erhalten. Leider konnten auch unsere Gasttanzgruppen, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Geretsried sowie die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Nürnberg, aufgrund der Schneemassen nicht anreisen, weshalb die Tanzgruppe spontan mit eindrucksvollen 16 Paaren den „Schaulustig“ präsentierte. Nach diesem Tanz wurden die 40 aktiven Mitglieder der Tanzgruppe Augsburg geehrt. Jedes Mitglied erhielt als Dank und Anerkennung für seinen Einsatz und Engagement in der Tanzgruppe sowie der gesamten siebenbürgischen Gemeinschaft eine Ehrenurkunde sowie eine personalisierte Trinkflasche, die mit unserem Haselhörnchen bedruckt ist. Nach den Ehrungen beglückte uns der Da-Capo-Chor mit zwei wunderschönen Liedern. Zwischen all den Tänzen und Grußworten war dies eine willkommene Abwechslung. Es folgte ein großer Aufmarsch aller Trachtenträger und Trachtenträgerinnen, musikalisch begleitet von Hans-Otto Zerwes. Als sich die Trachtenträger zum Ende des Programms in einem Kreis versammelten, gab es als besondere Überraschung einen Auftritt ehemaliger Tanzgruppenmitglieder, die extra für die Feier den „Sprötzer Achterühm“ (nach Augsburger Art) einstudiert hatten. Sodann folgte ein weiterer Auftritt der Tanzgruppe mit – wie soll es auch anders sein – dem Tanz, der Augsburgs Markenzeichen ist: dem Figurenländler. Zum Schluss des Programms zeigten alle Trachtenträger den „Nagelschmied“ und gemeinsam mit allen Gästen, die Lust hatten, das Tanzbein zu schwingen, wurde die „Sternpolka“ getanzt.Der Ball mit der Band „Rocky5“ rundete die gelungene Jubiläumsfeier ab. Bei bester Stimmung wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, getanzt und das ein oder andere Getränk an der Augsburger Soxenbar getrunken.Wir möchten uns von ganzem Herzen bei unserer Gruppe für all die Unterstützung bei den Vorbereitungen und bei der Veranstaltung selbst bedanken sowie ein großes Lob für den unermüdlichen Einsatz und die aufgewendete Zeit für die Tanzgruppe aussprechen. Herzlichen Dank auch an alle Eltern, Großeltern und selbstverständlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Kreisgruppe – ohne eure Erfahrung, eure Hilfe, die gute Zusammenarbeit und natürlich eure Kuchenspenden wäre so ein Fest nicht möglich gewesen. Auf die nächsten 45 Jahre!

Lisa Spielhaupter, Frank Orend