Studienreise auf Brukenthals Spuren

Der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde veranstaltet am 17.-18. Juni 2017 in Hermannstadt, in Zusammenarbeit mit dem Brukenthalmuseum und dem Friedrich-Teutsch- Haus, eine internationale Fachtagung zum Thema „Samuel von Brukenthal und die siebenbürgische Erinnerungskultur“. Anlass ist das 200. Gründungsjubiläum des Brukenthalmuseums (siehe nebenstehendes Plakat).

In Verbindung mit dieser Tagung wird den Mitgliedern des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde und anderen Interessierten eine zehntägige Studienreise angeboten, die vom 12.-21. Juni 2017 zu den wichtigsten Brukenthal-Stätten in Deutschland (Jena, Halle, Leipzig), Österreich (Wien), Ungarn (Budapest) und Rumänien (Hermannstadt, Leschkirch, Freck, Sâmbata de Jos u.a.) führen wird. Zudem werden Dresden, Prag, Brünn, Altsohl, Großwardein, Klausenburg und andere Orte besichtigt.Die Organisation und Leitung der Studienreise hat Dr. Konrad Gündisch übernommen. Die Durchführung (Buchungen, Reise) wurde wieder dem Reisebüro Schinker in Drabenderhöhe übertragen. Die Studienreise erfolgt in einem modernen Fernreisebus und kostet pro Person im Doppelzimmer 635 Euro (im Einzelzimmer 781 Euro), Frühstück und acht Abendessen inbegriffen.Anmeldungen nimmt bis zum 10. April 2017 das Reisebüro Schinker entgegen: Siebenbürger Platz 19, 51674 Wiehl, Telefon: (0 22 62) 72 26 13, Fax: (0 22 62) 72 26 22, E-Mail: beate [ät] schinker-reisen.de. Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung von 100 Euro pro Person fällig, die Restzahlung erfolgt bis spätestens zwei Wochen vor Reisebeginn.

K.G.