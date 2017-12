11. Dezember 2017 Druckansicht | Empfehlen

Einladung zur Schreibwerkstatt 2018 in Stuttgart

In Zusammenarbeit mit der Siebenbürgischen Zeitung bietet die Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland eine Schreibwerkstatt im Stuttgarter Haus der Heimat, Schlossstraße 92, Raum 202, jeweils an einem Samstag von 13.30 bis 17.00 Uhr an. In einem ersten Abschnitt standen 2017 journalistische Schwerpunktthemen im Mittelpunkt. Nach dem journalistischen wird im zweiten Teil der Werkstatt das belletristische Schreiben Anliegen sein.

Dafür sind vier weitere Termine im Kalenderjahr 2018 geplant, erneut mit jeweils zwei Seminaren à 90 Minuten: am 17. März, 12. Mai, 22. September und 17. November 2018. Der zweite Abschnitt wird der schriftstellerischen Arbeit gewidmet sein. Schreibtechnische Themen wie: der Plot – die Struktur einer Geschichte, die Prämisse – das Herz einer Geschichte, der Konflikt – der Motor einer Geschichte sowie kreative Strategien: Clustering und Aufwärmübungen wie auch Haupt- und Nebenfiguren werden neben Textinterpretationen zu den drei literarischen Gattungen mit Genres wie Ballade, Gedankenlyrik, Kurzgeschichte, Novelle sowie Schauspiel oder Drehbuch das bessere Verständnis von belletristischen Texten fördern und dazu beitragen, dass die Teilnehmer mit Freude spannend schreiben werden.



Der Teilnehmerbeitrag von 80 Euro pro Jahr wird als Spende an Schloss Horneck in Gundelsheim weitergegeben. Anmeldung erbeten bei Siegfried Habicher, Spaichinger Straße 13, 78628 Rottweil, E-Mail siegfried [ät] habicher.de. Das Konto für die Überweisung der Teilnehmergebühr lautet: Verband Siebenbürger Sachsen LG BW, IBAN DE52 6005 0101 0002 5001 68, BIC SOLADEST600 (ist nur bei Überweisung aus dem Ausland nötig), Verwendungszweck: Schreibwerkstatt. Dafür sind vier weitere Termine im Kalenderjahr 2018 geplant, erneut mit jeweils zwei Seminaren à 90 Minuten: am 17. März, 12. Mai, 22. September und 17. November 2018. Der zweite Abschnitt wird der schriftstellerischen Arbeit gewidmet sein. Schreibtechnische Themen wie: der Plot – die Struktur einer Geschichte, die Prämisse – das Herz einer Geschichte, der Konflikt – der Motor einer Geschichte sowie kreative Strategien: Clustering und Aufwärmübungen wie auch Haupt- und Nebenfiguren werden neben Textinterpretationen zu den drei literarischen Gattungen mit Genres wie Ballade, Gedankenlyrik, Kurzgeschichte, Novelle sowie Schauspiel oder Drehbuch das bessere Verständnis von belletristischen Texten fördern und dazu beitragen, dass die Teilnehmer mit Freude spannend schreiben werden.Der Teilnehmerbeitrag von 80 Euro pro Jahr wird als Spende an Schloss Horneck in Gundelsheim weitergegeben. Anmeldung erbeten bei Siegfried Habicher, Spaichinger Straße 13, 78628 Rottweil, E-Mail siegfried [ät] habicher.de. Das Konto für die Überweisung der Teilnehmergebühr lautet: Verband Siebenbürger Sachsen LG BW, IBAN DE52 6005 0101 0002 5001 68, BIC SOLADEST600 (ist nur bei Überweisung aus dem Ausland nötig), Verwendungszweck: Schreibwerkstatt. Siegfried Habicher

Schlagwörter: Schreibwettbewerb, Siebenbürgische Zeitung

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.