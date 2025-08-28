



TV-Sendung über das 75-jährige Jubiläum der Siebenbürgischen Zeitung

Die Akzente-Sendung des Rumänischen Fernsehens TVR vom 31. Juli 2025 (Teil 2) können Sie in der Diesem Ereignis war nicht nur eine achtseitige Jubiläumsausgabe der Zeitung vom 3. Juni 2025 , sondern auch die Ausstellung „Von Braas bis Droos. Kreuz und quer durch 75 Jahre Siebenbürgische Zeitung“ beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl gewidmet. Eröffnet wurde sie am 7. Juni von Bundeskulturreferentin Dagmar Seck im Haus der Geschichte Dinkelsbühl, die die Ausstellung konzipierte und mit der Christel Ungar ein Interview führte.Chefredakteur Siegbert Bruss spricht im Interview über die aktuellen Aufgaben und das breite historische Fundament der Zeitung, zu dem seine Vorgänger Hans Bergel (1925-2022) und Hannes Schuster (1938-2021) gehören, die in Archivaufnahmen ebenfalls zu Wort kommen.Der Bundesaussiedlerbeauftragte und BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius sagte in seinem Grußwort beim Heimattag 2025 in Dinkelsbühl , die Siebenbürgische Zeitung gehöre „innerhalb der landsmannschaftlichen Publikationen zu den anerkanntesten Referenzformaten bundesweit“ . „Seit 75 Jahren ist sie erste Informationsquelle für die Siebenbürger Sachsen – wohlgemerkt, für die Mitglieder des Verbandes und auch für die Nichtmitglieder, die, weil sie Nichtmitglieder sind, die Hälfte nicht erfahren, auch für die Entscheidungsträger in Bund und Land. Sie wird im Büro des Beauftragten gelesen, sie wird in allen bayerischen Landesministerien gelesen“, betonte Bernd Fabritius.Die Akzente-Sendung des Rumänischen Fernsehens TVR vom 31. Juli 2025 (Teil 2) können Sie in der Mediathek TVR plus abrufen.

