Schön langsam kristallisieren sich die Erfolge eines sehr arbeitsintensiven Jahres heraus. Es gibt gute Nachrichten für Schloss Horneck und einige wurden für die nächste Zeit bis Ende des Jahres oder Mitte Januar in Aussicht gestellt.

Nach Eingang der Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege Baden-Württemberg erteilte das Landratsamt Heilbronn am 29. November die Baugenehmigung. Ebenfalls am 29. November fand ein weiteres Treffen des Brandschutzsachverständigen mit den Fachplanern für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro statt zwecks Finalisierung der jeweiligen Planungen.Auf ihrer Basis erfolgt die Werkplanung der Architekten für die Ausschreibung der einzelnen Baufachgewerke. Die baufachliche Stellungnahme der Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Standort Freiburg (OFD), zum Antrag auf Zuwendung der Fördermittel erwarten wir bis Mitte Dezember, die gute Nachricht kann somit leider noch nicht in dieser Ausgabe der Siebenbürgischen Zeitung verkündet werden. Wir gehen davon aus, dass sie positiv ausfällt, da die Gespräche bisher vielversprechend verlaufen sind.Ein positiver Bescheid der OFD ist ausschlaggebend für den Zuwendungsbescheid der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Sobald wir die erwartete Mitteilung erhalten, werden wir diese auf der Homepage des Schlosses, www.schloss-horneck.de , und auf unserer Facebook-Seite bekannt geben. Wir danken allen Unterstützern und Helfern in diesem Jahr und wünschen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Dr. Axel Froese

Damit das Projekt gelingen kann, brauchen wir Ihre Hilfe!

Folgende Kosten werden nicht durch die Fördermittel des Deutschen Bundestags abgedeckt:• Innenausstattung der Räume• Vorrestauratorische Untersuchungen, die aus denkmalpflegerischer Sicht erforderlich ist• Internetzugang im Schloss, PCs, WLAN• Gestaltung des Schlosseingangs und Foyers• Multimediale Ausstattung: Corporate Design, Werbekampagne, Rollups, Broschüren etc.Wenn Sie das Projekt fördern wollen, überweisen Sie bitte Ihren Beitrag auf folgendes Konto:Kontoinhaber: Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. Bank: VR Bank Dinkelsbühl eGIBAN: DE21 7659 1000 0000 0313 13BIC: GENODEF1DKVFür die Zustellung einer Spendenbescheinigung geben Sie bitte unter „Verwendungszweck“ Ihre Anschrift an. Die Namen der Spender machen wir gern öffentlich bekannt. Auf Wunsch kann Ihre Spende oder Ihr Name anonym bleiben; vermerken Sie das bitte unter „Verwendungszweck“. Jede Spende hilft! Herzlichen Dank!Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V., Schloss Horneck, 74831 Gundelsheim, Telefon: (06269) 4275619, E-Mail: info[ät]schlosshorneck.de.Montag: 13.00-17.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 10.00-14.00 Uhr