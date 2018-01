www.schloss-horneck.de – die neue Website von Schloss Horneck

Kommunikationsdesigner Lucian Binder-Catana aus Vohburg, ursprünglich aus Heltau, hat eine komplexe Website für das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. erstellt, die der Zukunft eines Kultur- und Begegnungszentrums gerecht wird. Das Design für die Website von Schloss Horneck sollte elegant und exklusiv, einem Schloss entsprechend, aussehen und mit praktischer, moderner Technik (CMS) ausgerüstet sein, so die Meinung von Binder-Catana. Historisches wurde mit Modernem verwoben, um so eine einzigartige, elegante Mischung hervorzubringen, so dass die Homepage nahezu alle Generationen und viele Zielgruppen ansprechen wird.

Screenshot der neuen Homepage www.schloss-horneck.de

Lucian Binder-Catana, aus Heltau stammender Kommunikationsdesigner und Künstler

Ein fremder Besucher einer Homepage klickt im Durchschnitt nach 30-50 Sekunden weg, so die Statistik. Deswegen sei der erste Eindruck sehr prägend, es gelte sofort die Neugier des Betrachters zu wecken und zum weiteren Anschauen einzuladen. Binder-Catana ist überzeugt, dass Name und Design in drei Sekunden positiv behaftet sein müssen.Um den praktischen Anforderungen zukünftig gerecht zu werden, braucht die Schloss-Homepage einen Veranstaltungskalender, Online-Buchungsmöglichkeiten für Übernachtungsgäste und kurzfristige Mieter der Schlossräume. Bibliothek und Museum erhielten jeweils kurze Introtexte auf der Eingangsseite und werden dort auf ihre jeweils eigene Homepage verlinkt. Introtexte gibt es auch zu den anderen Hauptthemen. „Das benötigt eine komplexe Programmierung.“, sagt Binder-Catana. Im Hintergrund der Website wurden unter anderem Mikrosites mitprogrammiert, die jetzt auf der Startseite noch nicht sichtbar sind, die aber später bei Bedarf eingesetzt werden können, z. B. für eventuelle langfristige Mieter von Räumen des Schlosses, die auf der Startseite mit eigener Homepage verlinkt werden können. Vieles wird erst dann aktiviert, wenn es nötig ist. Die Homepage muss im Hintergrund so programmiert sein, dass man auf alle Möglichkeiten der Zukunft flexibel reagieren kann. Die neue Website ist auch responsive, das heißt für mobile Geräte funktionsfähig.Die Struktur der Homepage (Website Storyboard) und die Texte wurden zusammen mit einem Team, bestehend aus Heidrun Negura, Dr. Evelyn Rusdea und Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, unter der kompetenten Führung von Lucian Binder-Catana entwickelt. Geschichte des Deutschen Ordens auf Schloss Horneck, siebenbürgisch-sächsische Geschichte, touristische Vorteile der Region, 360-Grad-Panoramen, Videos bzw. die Präsentation der Räume sollten auf keinen Fall zu kurz kommen. Für zukünftige Übernachtung und Vermietung gibt es einen Extra-Link. Ein Menü kann an der oberen Leiste angeklickt werden und führt durch die großen Kapitel der Website. Pfeile zum Anklicken führen in die nächste Ebene. Beim Runterscrollen der Hauptseite sind die wichtigsten Hauptpunkte aus dem Menü direkt zu sehen, zum Weiterklicken in nächste Ebenen. Die Seite ist mehrsprachig und startet vorerst mit der deutschen Version, gefolgt von Englisch und Rumänisch bis zum Jahresende.Bereits im September 2017 wurde die Programmierung der Website in Vohburg in Auftrag gegeben, Bildmaterial und Texte gesammelt. Pünktlich zum Neujahrsempfang am 13. Januar 2018 stellte Lucian Binder-Catana persönlich Struktur und Design der Homepage mit den Haupttexten im Foyer des Schlosses vor.An den Texten wurde danach noch gefeilt, es wurde ergänzt und korrigiert. Am 27. Januar hat Binder-Catana das Text-Team geschult, um die Website redaktionell bearbeiten zu können.Lucian Binder-Catana weist langjährige Erfahrung im Bereich Kommunikationsdesign auf und ist ein erfolgreicher Künstler. Er sieht für den Verein große Chancen der Vermarktung von Schloss Horneck. Dabei spielt Kommunikationsdesign eine äußerst wichtige Rolle, um nicht nur Siebenbürger Sachsen, sondern die Stadt Gundelsheim, Touristen und Menschen aus der Region für Schloss Horneck und darüber hinaus aus Deutschland und der ganzen Welt zu begeistern. Nur mit einem effektiven und zielführenden Online-Marketing kann Schloss Horneck überregional bekannt werden und in eine erfolgreiche Zukunft blicken. Dafür gibt es eine Menge Ideen.

Heidrun Negura

