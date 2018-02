Iris Wolff erhält Literaturstipendium

Die siebenbürgische Autorin Iris Wolff hat eines von drei vergebenen Jahresstipendien für Literatur des Landes Baden-Württemberg erhalten. „Mit den Literaturstipendien ermöglichen wir jungen Talenten, sichtbar zu werden und damit im Literaturbetrieb vorwärts zu kommen. Mit dieser Unterstützung können die drei Nachwuchsautorinnen ihren Beitrag zu wichtigen künstlerischen und gesellschaftlichen Diskursen leisten“, erklärte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski am 14. Februar in Stuttgart.

Mit den Jahresstipendien möchte das Land vor allem jüngeren Autorinnen und Autoren Freiräume für ihre literarischen Projekte verschaffen und ihnen gleichzeitig zu einer größeren Öffentlichkeit verhelfen. Die Stipendiatinnen erhalten jeweils 12 000 Euro für das Jahr. Außerdem sind sie eingeladen zu einer Lesereise vom 10. bis 12. Juni 2018 ins Kulturzentrum Schloss Bonndorf, die Stadtbibliothek Stuttgart und die Literarische Gesellschaft Karlsruhe, um sich einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren.Iris Wolff, geboren 1977 in Hermannstadt, studierte Germanistik, Religionswissenschaft, Grafik und Malerei in Marburg an der Lahn. Von 2003 bis 2013 war sie Mitarbeiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach sowie Dozentin für Kunstvermittlung. 2013 erhielt sie ein Stipendium für Literatur der Kunststiftung Baden-Württemberg. Für ihren 2012 erschienenen Roman „Halber Stein“ erhielt sie den Ernst-Habermann-Preis 2014. Sie ist Mitglied im Internationalen PEN. Auf Einladung des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats e.V. und des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. las Iris Wolff beim traditionellen Neujahrsempfang am 13. Januar im Johannes-Honterus-Saal von Schloss Horneck aus ihrem 2017 veröffentlichten Buch „So tun, als ob es regnet“ (siehe Festliche Stimmung auf Schloss Horneck ).