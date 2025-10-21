



21. Oktober 2025

Apollonia-Hirscher-Preis an Ralf Sudrigian

Für seine Tätigkeit und seine aktive Beteiligung am Gemeinschaftsleben ist der Journalist Ralf Sudrigian vom Demokratischen Forum der Deutschen in Kronstadt und der Heimatgemeinschaft der Kronstädter in Deutschland mit dem Apollonia-Hirscher-Preis für 2024 ausgezeichnet worden. Die Verleihung im Festsaal des Kronstädter Ortsforums fand am 10. Oktober im Beisein vieler ehemaliger Kollegen, Freunde und Familie statt, berichtet die Karpatenrundschau. Überreicht wurde der Preis von Paul Binder und Uwe Leonhardt, Vorsitzender bzw. Geschäftsführer des Ortsforums.

Vier ehemalige Preisträger des Apollonia-Hirscher-Preises waren bei der Festlichkeit für Ralf Sudrigian (Zweiter von links) in Kronstadt dabei, von links: Hans Eckart Schlandt, Helmut Wagner, Dr. Steffen Schlandt (dem wir auf diesem Weg herzlich zum 50. Geburtstag gratulieren!) und Dieter Drotleff. Foto: Horea Spahiu (Karpatenrundschau) Ralf Sudrigian, der 1959 in Kronstadt zur Welt kam und dort die deutschsprachige Grundschule und das Honteruslyzeum besuchte, war seit September 1989 als Redakteur der Karpatenrundschau tätig und ging Ende 2024 zeitgleich mit seinem Kollegen Dieter Drotleff in Rente. Davor hatte der studierte Geograf fünf Jahre Erdkunde, Geschichte, Turnen und staatsbürgerliche Erziehung an der Allgemeinschule in Reps unterrichtet. Zwei Jahre war er auch an der Honterusschule angestellt.



In seiner Laudatio betonte Sudrigians Kollege und Freund Dieter Drotleff (Träger des Apollonia-Hirscher-Preises für 2015), dass er sich als vielseitiger und objektiver Journalist erwiesen habe, dessen Veröffentlichungen positiven Anklang bei den Lesern fanden. Als Kollege und Freund habe er sich immer einsatzbereit erklärt und sei stets hilfsbereit gewesen. Auch auf Sudrigians vielfältiges gesellschaftliches Engagement wies Drotleff hin: als Mitglied in den Vorständen des Kreisforums oder Kronstädter Ortsforums, in der kirchlichen Gemeindevertretung sowie als Mitwirkender und immer einsatzbereiter Naturfreund in dem wiedergegründeten Siebenbürgischen Karpatenverein, Sektion Kronstadt.



