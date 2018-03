Siebenbürgische Kirchenmusik in Hannover

Die „Matthäus-Passion“ des siebenbürgisch-sächsischen Komponisten Rudolf Lassel wird Gründonnerstag, den 29. März, um 18.00 Uhr in der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis, Rote Reihe 5, in Hannover aufgeführt. Diese außergewöhnliche Veranstaltung leitet der Kirchenmusikdirektor Lothar Mohn, ein Freund und Kenner siebenbürgischer Kirchenmusik.

Rudolf Lassel wurde am 15. März 1861 in Kronstadt geboren und starb ebendort vor hundert Jahren, am 18. Januar 1918. Er war Organist, Chorleiter und Komponist, vorrangig in seiner Heimatstadt, an der Schwarzen Kirche. Sein Hauptwerk, „Leidensgeschichte unseres Herrn Jesu Christi für Chor, Solostimmen, Gemeindegesang und Orgelbegleitung“, bestens bekannt als „Matthäuspassion“ (nach Matthäus 26, 27), wurde 1901 in Kronstadt uraufgeführt. In Kronstadt oder Hermannstadt gehörte und gehört dieses unvollendete Werk Rudolf Lassels zur gebotenen Kirchenmusik in der Passionszeit. Dieses Werk des siebenbürgischen Komponisten Rudolf Lassel nun in Hannover hören zu dürfen, wird für viele Siebenbürger Sachsen ein Erlebnis sein. Es muss den Vergleich mit Johann Sebastian Bachs Johannis- oder Matthäuspassion nicht scheuen.

DUZ