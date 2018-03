Siebenbürgische Naturwissenschaftler tagen in Gundelsheim

Die Frühjahrstagung der Sektion Naturwissenschaften des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL) findet am Samstag, dem 24. März, und am Sonntag, dem 25. März 2018, auf Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar statt.

Am Samstag, dem, sind folgende Referate geplant: UDO GEDACK (Durlangen/Schwäbisch Gmünd): Rumäniens Măcinberge-Lebensbilder aus dem ältesten Gebirge Europas; HEINKE FABRITIUS (Gundelsheim): Moderne und Expressionismus im Schloss: stark, farbenprächtig und unabhängig zeigt sich die Avantgarde des Ostens. Die Kulturreferentin für Siebenbürgen lädt ein zum Rundgang durch die Sonderausstellung des Siebenbürgischen Museums "50 Jahre 50 Gemälde"; DIETMAR GROSS (Lichtenfels/Deutsch-Weißkirch): Zur derzeitigen Lage des Waldes und der Forstwirtschaft in Rumänien, 45 Minuten, und VIKTOR LAMM (Siegelsbrunn): "Das Salzbergwerk in Turda"; ERIKA SCHNEIDER (Rastatt): Rund um das Einzugsgebiet des mittleren Alt-Flusses in Südsiebenbürgen – die Landschaft und ihre Wandlung unter dem Einfluss des Menschen; HAINO-UWE KASPER (Brühl/Köln): "Rohstoffe der Zukunft. Zukunft der Rohstoffe"; THOMAS SCHNEIDER (Weihenstephan): Monitoring aquatischer Schilfbestände – ein methodischer Vergleich moderner Fernerkundungsansätze am Beispiel Chiemsee "; HORST HANN (Stuttgart/Tübingen): "Schlammvulkane und Salzdiapire in den Ostkarpaten"; ALFRED SCHUSTER (Clausthal-Zellerfeld): Gedanken zur Herkunft des Eisens der Heltauer Sichelschmiede (Ende des Mittelalters, beginnende Neuzeit); JONAS ARNDT und CHURCH FORTRESS GRUPPE (Ute v. Hochmeister-Lamm, Thomas Schneider): "Hundertbücheln 2017. Neues von der ChurchFortress Gruppe und den Freunden von 100-Bücheln".Sonntag, den: ROBERT OFFNER (Speichersdorf/Regensburg): Der Klausenburger Prof. Dr. József Maizner (1828-1902) als Schüler von Ignaz Philipp Semmelweis; ELKE TEUTSCH (Tübingen): Zu der Jugendfreundschaft Sigmund Freuds mit Eduard Silberstein (* 1857 in Iași/Jassy, + 1925 in Brăila); JOHANNES HAGER (Heiligenstadt): Austauschprogramm zwischen dem Nationalpark Rodnaer Gebirge in den Karpaten und dem Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal; Kurzbericht Luise Stephani (Korb): Über Siebenbürgen zum Cap Dolosman und in den äußersten Südosten Rumäniens; AXEL FROEHSE, HEIDI NEGURA (München), EVELYN RUSDEA (Freiburg i. Br.): Aktuelles zum Siebenbürgischen Kulturzentrum Schloss Horneck; Erika Schneider und Hansgeorg v. Killyen (Rastatt/Freiburg i. Br.): Naturwissenschaftliche Forschungen von Mitgliedern des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften von 1895-1948 (Buchprojekt); ROBERT OFFNER (Speichersdorf/Regensburg): Kommentar zum Stand (Stillstand?) des Vorhabens Internetpräsenz der Sektion Naturwissenschaften.Für den Vorstand Dr. Erika Schneider und Hansgeorg v. Killyen