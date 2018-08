27. August 2018 Druckansicht

Tagung des Bundesfrauenreferats in Bad Kissingen

Das Bundesfrauenreferat für Frauen, Familie und Aussiedlerbetreuung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen veranstaltet vom 12.-14. Oktober in Zusammenarbeit mit der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen eine Tagung zum Thema „Blickwechsel: Frauen und Zivilgesellschaft in Ost und West“. Frauenreferentinnen, aber auch alle interessierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Verbandes sind herzlich eingeladen.

Kompetente Referentinnen/Referenten werden interessante Einblicke in die Thematik geben. Diskussionsrunden, Tätigkeitsberichte wie auch das Beisammensein sollen dem Erfahrungsaustausch dienen und Hilfestellungen bei der Konkretisierung künftiger Vorhaben geben. Die Unterbringung und Verpflegung erfolgt im „Heiligenhof“. Bei Interesse sende ich Ihnen das detaillierte Programm sowie die Anreisehinweise zu.



Bitte melden Sie sich an bei: Verband der Siebenbürger Sachsen e.V., z.Hd. Christa Wandschneider, Karlstraße 100, 80335 München, E-Mail: cwandschneider[ät]web.de, Telefon: (089) 90160690, oder bei Gustav Binder „Der Heiligenhof", Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, ­ E-Mail: Studienleiter[ät]heiligenhof.de, Telefon: (0971) 7147-0. Wir freuen uns auf Ihr Kommen sowie eine informative Tagung mit guten Gesprächen. Christa Wandschneider, Bundesfrauenreferentin

