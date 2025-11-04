



4. November 2025

Einladung zum Internetseminar „Digitale Kommunikation und kulturelle Identität im Wandel“

Die Akademie Mitteleuropa e.V. veranstaltet vom 5. bis 7. Dezember 2025 ein Internetseminar unter dem Titel „Digitale Kommunikation und kulturelle Identität im Wandel“. Das Seminar findet in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt und richtet sich an Medienreferenten und allgemein interessierte Internetnutzer. Die Vorträge kreisen um die Frage, wie landsmannschaftliche Verbände im digitalen Zeitalter sichtbar, wirksam und zugleich authentisch bleiben können – und wie digitale Werkzeuge sinnvoll genutzt werden, ohne die menschliche und kulturelle Dimension zu verlieren.

Gruppenbild mit den Teilnehmern des Internetseminars 2024 im Heiligenhof in Bad Kissingen (diese Zeitung berichtete). Foto: Heike Mai-Lehni Mit dem 17. Internetseminar findet diese traditionsreiche Reihe ihren Abschluss. Umso mehr freuen sich die Veranstalter darauf, diesen besonderen Moment gemeinsam mit Ihnen zu erleben.



Beschäftigten sich die letzten beiden Internetseminare größtenteils mit dem Thema KI, ist das diesjährige Internetseminar thematisch breiter aufgestellt und schlägt – wie schon der Titel „Digitale Kommunikation und kulturelle Identität im Wandel“ andeutet – einen Bogen zwischen den Bereichen IT und Kultur.



Wie kulturelle Identität durch digitale Medien vermittelt werden kann, wird Hans-Detlev Buchner in dem Vortrag „Kulturelle Identität online präsentieren“ erörtern. Zu diesem Themenkreis gehören auch der Vortrag von Günther Melzer über „Soziale Medien und ihre Zielgruppen“ und die Filmvorschau von Hermann Depner „Gepflegtes Kulturerbe: Die Kirchentracht von Rode“. Digitale Technik kann auch genutzt werden, um Begegnungen von Menschen im „realen Leben“ zu fördern. So wird Hermann Depner Tipps zur Gestaltung von Flyern geben und Diana Castrino wird den Veranstaltungskalender für deutschsprachige Veranstaltungen in Rumänien präsentieren.



Dr. Oliver Herbst referiert zum Thema „Siebenbürgisch-sächsische Dialekte im digitalen Zeitalter“, während sich Doris Hutter mit dem „Konflikt Mundart-Hochsprache im Alltagsleben von Aussiedlern“ beschäftigt. Abgerundet wird das Thema Mundart durch den Vortrag „Ein Volkslied im Kontext von Mundart, Hochsprache und Volksidentität“ von Angelika Meltzer.



Nicht nur die digitale Technik ist in einem schnellen Wandel begriffen, auch die Nutzung von digitalen Diensten und Medien ändert sich. In ihrem Vortrag „Vertriebenen-Webpräsenz: Alte Zöpfe abschneiden und moderne Extensions integrieren?“ fragt Dagmar Seck am Beispiel von siebenbuerger.de wie eine über Jahrzehnte gewachsene Webseite aktualisiert, umstrukturiert und verschlankt werden kann, um den wandelnden Nutzungsgewohnheiten und einem sich (generationsbedingt) ändernden Benutzerkreis gerecht zu werden. Umstrukturieren, Reduzieren, Konsolidieren sind auch Themen im etwas allgemeiner gehaltenen Vortrag „Es muss nicht immer online sein“ von Gunther Krauss, der sich mit digitalen Abhängigkeiten sowohl auf gesellschaftlicher als auch privater Ebene beschäftigt und nach Möglichkeiten sucht, wie diese Abhängigkeiten reduziert werden können.



Das Seminar richtet sich an in landsmannschaftlichen Belangen aktive Teilnehmer aller Altersgruppen. Viele besuchen die Veranstaltung regelmäßig. Ziel ist es, die Medienkompetenz zu stärken, aktuelle Entwicklungen im Internet zu beleuchten und praxisnahes Wissen zu vermitteln. Neben technischen Grundlagen werden auch gesellschaftliche und kulturelle Aspekte diskutiert. Die Teilnehmer sollen ermutigt werden, das Internet nicht nur passiv zu nutzen, sondern aktiv mitzugestalten.



Anmelden können Sie sich per Mail oder Post bei: „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 714 70, E-Mail: info [ät] heiligenhof.de. Der Tagungsbeitrag beträgt 90 Euro, zuzüglich 4,00 Euro Kurtaxe pro Person (inkl. Programm und Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer für zwei Tage) bzw. 110 Euro plus 4,00 Euro Kurtaxe im Einzelzimmer. Die Reisekosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. Die Veranstaltung wird voraussichtlich vom Haus des Deutschen Ostens München aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.



Das Programm des 17. Internetseminars in Bad Kissingen (pdf-Datei zum Herunterladen) Mit dem 17. Internetseminar findet diese traditionsreiche Reihe ihren Abschluss. Umso mehr freuen sich die Veranstalter darauf, diesen besonderen Moment gemeinsam mit Ihnen zu erleben.Beschäftigten sich die letzten beiden Internetseminare größtenteils mit dem Thema KI, ist das diesjährige Internetseminar thematisch breiter aufgestellt und schlägt – wie schon der Titel „Digitale Kommunikation und kulturelle Identität im Wandel“ andeutet – einen Bogen zwischen den Bereichen IT und Kultur.Wie kulturelle Identität durch digitale Medien vermittelt werden kann, wird Hans-Detlev Buchner in dem Vortrag „Kulturelle Identität online präsentieren“ erörtern. Zu diesem Themenkreis gehören auch der Vortrag von Günther Melzer über „Soziale Medien und ihre Zielgruppen“ und die Filmvorschau von Hermann Depner „Gepflegtes Kulturerbe: Die Kirchentracht von Rode“. Digitale Technik kann auch genutzt werden, um Begegnungen von Menschen im „realen Leben“ zu fördern. So wird Hermann Depner Tipps zur Gestaltung von Flyern geben und Diana Castrino wird den Veranstaltungskalender für deutschsprachige Veranstaltungen in Rumänien präsentieren.Dr. Oliver Herbst referiert zum Thema „Siebenbürgisch-sächsische Dialekte im digitalen Zeitalter“, während sich Doris Hutter mit dem „Konflikt Mundart-Hochsprache im Alltagsleben von Aussiedlern“ beschäftigt. Abgerundet wird das Thema Mundart durch den Vortrag „Ein Volkslied im Kontext von Mundart, Hochsprache und Volksidentität“ von Angelika Meltzer.Nicht nur die digitale Technik ist in einem schnellen Wandel begriffen, auch die Nutzung von digitalen Diensten und Medien ändert sich. In ihrem Vortrag „Vertriebenen-Webpräsenz: Alte Zöpfe abschneiden und moderne Extensions integrieren?“ fragt Dagmar Seck am Beispiel von siebenbuerger.de wie eine über Jahrzehnte gewachsene Webseite aktualisiert, umstrukturiert und verschlankt werden kann, um den wandelnden Nutzungsgewohnheiten und einem sich (generationsbedingt) ändernden Benutzerkreis gerecht zu werden. Umstrukturieren, Reduzieren, Konsolidieren sind auch Themen im etwas allgemeiner gehaltenen Vortrag „Es muss nicht immer online sein“ von Gunther Krauss, der sich mit digitalen Abhängigkeiten sowohl auf gesellschaftlicher als auch privater Ebene beschäftigt und nach Möglichkeiten sucht, wie diese Abhängigkeiten reduziert werden können.Das Seminar richtet sich an in landsmannschaftlichen Belangen aktive Teilnehmer aller Altersgruppen. Viele besuchen die Veranstaltung regelmäßig. Ziel ist es, die Medienkompetenz zu stärken, aktuelle Entwicklungen im Internet zu beleuchten und praxisnahes Wissen zu vermitteln. Neben technischen Grundlagen werden auch gesellschaftliche und kulturelle Aspekte diskutiert. Die Teilnehmer sollen ermutigt werden, das Internet nicht nur passiv zu nutzen, sondern aktiv mitzugestalten.Anmelden können Sie sich per Mail oder Post bei: „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 714 70, E-Mail: info [ät] heiligenhof.de. Der Tagungsbeitrag beträgt 90 Euro, zuzüglich 4,00 Euro Kurtaxe pro Person (inkl. Programm und Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer für zwei Tage) bzw. 110 Euro plus 4,00 Euro Kurtaxe im Einzelzimmer. Die Reisekosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. Die Veranstaltung wird voraussichtlich vom Haus des Deutschen Ostens München aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Schlagwörter: Internetseminar, AK Internet, Heiligenhof, Online-Referat

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.