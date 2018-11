ADZ-Jahrbuch 2018: Kurzweilige Lektüre zu Siebenbürgen

Pünktlich zum Jahresanfang war das „Deutsche Jahrbuch für Rumänien“ 2018 verfügbar und bietet dem an Geschichte und Gegenwart der deutschen Volksgruppen in Rumänien interessierten Leser mehr als 300 Seiten kurzweilige Lektüre.

Titelbild des ADZ-Jahrbuches 2018: Henriette Guib in Tracht beim Sachsentreffen 2017 in Hermannstadt. Foto: George Dumitriu

Siebenbürgen ist erneut gut vertreten. Die Titel der einschlägigen Beiträge seien hier einfachheitshalber erwähnt: Siebenbürger Sachsen hier zu Hause. Ansprachen des Präsidenten Rumäniens, Klaus Johannis, und des Vorsitzenden des Landesforums, Paul Jürgen Porr, beim Sachsentreffen 2017 in Hermannstadt; Siedlungsschwerpunkte jeder Ortschaft vertreten. Interviews mit Karl-Heinz Brenndörfer, Vorsitzender der HOG-Regionalgruppe Burzenland, und Marianne Halmen, Vorsitzende des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz; Initiativen zur Rettung der siebenbürgischen Kirchenburgenlandschaft – drei Perspektiven [Nina May]; 500 Jahre Reformation – 475 Jahre Reformation in Siebenbürgen. Festvortrag am Bartholomäusfest 2017 in Bartholomä/Kronstadt [Thomas Şindilariu]; Musikalische Farbenpracht und gelebte Ökumene. Zur Entstehungsgeschichte einer Weltpremiere „Credo in unum Deum“ [Christine Chiriac]; Sie prägten das Musikleben in Siebenbürgen. Johann Leopold Bella (1843-1936) und Rudolf Lassel (1861-1918) [Ursula Philippi]; Vor 100 Jahren starb der Kronstädter Organist und Komponist Rudolf Lassel [Dr. Eduard Gusbeth]; 325 Jahre seit dem Tod des Kronstädter Stadtrichters Simon Draudt (1647-1693) [Gernot Nussbächer]; Bitterschwarze Lebensfäden. Eine Familie aus Deutsch-Kreuz in den Nachwirren des Zweiten Weltkriegs [Nina May]; Sehnsucht nach Meschendorf. Von Fortgegangenen und Hinzugekommenen, Suchenden und Findenden … [Nina May]; Ein Meister der grafischen Kleinkunst. Albert Franz von Straussenburg widmete sich vor allem der Heraldik und dem Exlibris [Manfred Wittstock]; Lustiger Teil der Literaturgeschichte. Vor 50 Jahren, am 1. April 1968, ist Schuster Dutz gestorben [Hans Liebhardt]; Forstbetrieb Feltrinelli. Bruchstück einer Erzählung [Joachim Wittstock]; Viel Freude am Tanzen. In Zeiden sind die deutsche Kinder- und Jugendtanzgruppe sehr beliebt [Ralf Sudrigian]; Das kostete den Bräutigam einen Eimer Wein. Die verhüllte Braut – im Brauchtum und im Märchen [Hans Fink].Mehrere, auch Siebenbürgen betreffende Beiträge, sind dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Gründung des modernen Rumänien vor 100 Jahren gewidmet: Als man die Glocken requirierte. Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg [Hans Liebhardt]; Ende des Krieges, Anfang einer neuen Zeit. Auszug aus den „Erinnerungen aus meiner Militärzeit“ [Wilhelm Klein]; Die romänische Nationalversammlung in Karlsburg. Eigenbericht des Siebenbürgisch-Sächsischen Tagblattes, 3. Dezember 1918 [Wilhelm Klein]; „Volle nationale Freiheit für alle mitwohnenden Völker …“. Die Geburtsurkunde des modernen Rumänien: Die Karlsburger Abschlusserklärung vom 1. Dezember 1918, kurz kommentiert und neu ins Deutsche übersetzt [Wolfgang Wittstock].Stark vertreten sind auch die Banater Schwaben und andere deutsche Volksgruppen in Rumänien. Das in sehr guter Qualität in der Honterus-Druckerei Hermannstadt hergestellte Jahrbuch kann in Buchhandlungen mit deutscher Literatur in Rumänien erworben werden; auch die Redaktion der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ), E-Mail: info [ät] adz.ro, hilft beim Bezug des lesenswerten Jahrbuchs gern weiter.

uk