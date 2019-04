Zipser-Ausstellung in Cham

Die Städtische Galerie Cordonhaus Cham zeigt vom 31. März bis 19. Mai die Ausstellung „The title is ,untitled‘“ der in Hermannstadt geborenen Künstlerin, Bildhauerin und Malerin Pomona Zipser und von Kolja Gollub.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung am 30. März sprachen Anjalie Chaubal und Selima Niggl. Die Städtische Galerie Cordonhaus Cham ( www.cordonhaus-cham.de ), Propsteistraße 46, in 93413 Cham ist Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 14.00-17.00 Uhr, donnerstags von 14.00-19.00 Uhr geöffnet (Karfreitag geschlossen). Eine Führung mit Anjalie Chaubal findet amum 15.30 Uhr statt.