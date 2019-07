19. Juli 2019 Druckansicht

Historischer Siebenbürgen-Roman

Vor kurzem ist Richard Witschs Buch „Die Befreier aus dem Alten Land. Transylvania Saxonicum in extremis“, ein 692 Seiten starker historischer Siebenbürgen-Roman, erschienen. Der Autor, gebürtiger Heltauer (Jahrgang 1952), lebt seit 1977 in Deutschland. Er studierte Musik und Philosophie in Bukarest und Köln, promovierte 2004 an der Technischen Universität Berlin im Fach Musikwissenschaft und war als Kulturmanager, Gymnasiallehrer, Referent und Journalist tätig.

Über sein Buch schreibt Witsch: „An historische Tatsachen zwischen 1526 und 1607 im Osmanischen und Habsburgischen Reich sowie Erfahrungen des aus Siebenbürgen stammenden Autors anknüpfend, versucht dieser Roman den Überlebenswillen der Siebenbürger Deutschen im späten Mittelalter unterhaltsam zu gestalten. (…) Die Protagonisten des Romans sind Johann von Michelsberg (Geschützmeister) und sein Sohn Roland sowie zwei Janitscharen-Offiziere (Walter/Kadir; Robert/Ahmed) deutsch-siebenbürgischer Herkunft, die schon als Knaben in osmanische Sklaverei gerieten. (…) Ort der Handlung ist nicht nur Siebenbürgen/Transsilvanien, sondern auch Prag, Konstantinopel, die Walachei, das von den Osmanen besetzte Ungarn und sogar das Safawidenreich während des Schahs Abbas I. u.a. Der Roman schildert die spätmittelalterliche Welt mit unterschiedlichen Kulturen und bietet, außer mitreißenden Abenteuern und erotischen Szenen, auch allgemeines Wissen. (…) Die von Conrad Haas hinterlassene Raketentechnik spielt in zahlreichen Szenen eine entscheidende Rolle. (…) Der Roman richtet sich an eine Leserschaft, die zwar Unterhaltung sucht, aber auch an historischen, politischen, kulturellen, religiösen und ethischen Fakten, durchsetzt von unterhaltsamen Inhalten, interessiert ist." Richard Witsch: „Die Befreier aus dem Alten Land. Transylvania Saxonicum in extremis". Siebenbürgen-Roman. Books on Demand, Norderstedt, 2019, 692 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3-7494-0034-8.

Schlagwörter: Buch, Roman, Siebenbürgen, Geschichte

