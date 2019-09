Ausschreibung – Georg Dehio-Buchpreis 2020

Der Georg Dehio-Buchpreis wird vom Deutschen Kulturforum östliches Europa an Autorinnen und Autoren verliehen, die Themen der gemeinsamen Kultur und Geschichte der Deutschen und ihrer östlichen Nachbarn in ihrem literarischen, wissenschaftlichen oder publizistischen Werk aufgreifen, auf hohem Niveau reflektieren und breiten Kreisen anschaulich vermitteln.

Die Auszeichnung ist in einen Haupt- (7000 Euro) und einen Förderpreis (3000 Euro) unterteilt. Der Hauptpreis des Georg Dehio-Buchpreises würdigt ein literarisches oder publizistisches Gesamt- und Lebenswerk. Mit dem Förderpreis des Georg Dehio-Buchpreises wird eine aktuelle literarische Veröffentlichung prämiert.Über die Vergabe des Preises entscheidet eine unabhängige Jury aus Wissenschaftlern, Publizisten und Kritikern. Die Verleihung des Georg Dehio-Buchpreises wird im Herbst 2020 in einem Festakt stattfinden. Ergänzend wird das Kulturforum die Arbeiten der Preisträger in öffentlichen Veranstaltungen präsentieren.Wir laden Verlage, Institutionen und Einzelpersonen herzlich ein, Vorschläge für den Georg Dehio-Buchpreis 2020 bis zum 31. Oktober 2019 an folgende Adresse einzusenden: Deutsches Kulturforum östliches Europa, Berliner Straße 135D, 14467 Potsdam. Die Vorschläge sollten folgende Unterlagen enthalten: inhaltliche Begründung des Vorschlags; bio-bibliografische Angaben; Verlagsausgabe oder Kopie der vorgeschlagenen Publikationen, möglichst in acht Exemplaren. Eigenbewerbungen sind nicht zulässig. Details zu den Vergaberichtlinien finden Sie auf www.kulturforum.info