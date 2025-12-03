



3. Dezember 2025

Ausschreibung: „Rolf-Bossert-Gedächtnispreis“

Der mit 2000 Euro dotierte „Rolf-Bossert-Gedächtnispreis“ wird bereits zum 7. Mal ausgeschrieben. Er wird für 2026 erneut in Form eines Wettbewerbs vergeben.

Der Schriftsteller Rolf Bossert, * 16. Dezember 1952 in Reschitza im Banater Bergland, † 17. Februar 1986 in Frankfurt am Main Der Preis würdigt sieben eingereichte Gedichte mit hohem künstlerischem Anspruch. Die Zuordnung zur Gattung Lyrik muss dabei deutlich erkennbar sein. Es können bis zum 21. Dezember 2025 sieben bisher nicht veröffentlichte selbstverfasste deutschsprachige Gedichte eingesandt werden. Eine sechsköpfige Jury bestimmt aus allen Einsendungen den Preisträger. Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Bewertung erfolgt anonymisiert (unbedingt erforderlich!) wie folgt: Die Bewerbungstexte sind – unter Angabe von zwei Großbuchstaben gefolgt von einer vierstelligen Kennziffer vor jedem Titel – im Word-Format, in einer einzigen Datei, unter diesem Kennwort zu richten an: contact[ät]erwinjoseftigla.ro oder erwin-joseftigla[ät]yahoo.com. Unter demselben Code soll auch eine Kurzvita, ebenfalls im Word-Format – separate Datei, mit den Kontaktdaten eingereicht werden.



Eine Jury, bestehend aus Dietrich Machmer (Preisträger für das Jahr 2024, als Vorsitzender), Dr. Waldemar Fromm, Katharina Kilzer, Hellmut Seiler, Dr. Olivia Spiridon, Barbara Zeizinger sowie dem nicht stimmberechtigten Sekretär der Jury, Erwin Josef Ţigla, befindet über den Preisträger. Die Vergabe erfolgt – unter Vorbehalt – im Rahmen der XXXVI. Auflage der Deutschen Literaturtage vom 26. bis 29. März 2026 in Reschitza/Rumänien, der Geburtsstadt von Rolf Bos Der Preis würdigt sieben eingereichte Gedichte mit hohem künstlerischem Anspruch. Die Zuordnung zur Gattung Lyrik muss dabei deutlich erkennbar sein. Es können bis zum 21. Dezember 2025 sieben bisher nicht veröffentlichte selbstverfasste deutschsprachige Gedichte eingesandt werden. Eine sechsköpfige Jury bestimmt aus allen Einsendungen den Preisträger. Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Bewertung erfolgt anonymisiert (unbedingt erforderlich!) wie folgt: Die Bewerbungstexte sind – unter Angabe von zwei Großbuchstaben gefolgt von einer vierstelligen Kennziffer vor jedem Titel – im Word-Format, in einer einzigen Datei, unter diesem Kennwort zu richten an: contact[ät]erwinjoseftigla.ro oder erwin-joseftigla[ät]yahoo.com. Unter demselben Code soll auch eine Kurzvita, ebenfalls im Word-Format – separate Datei, mit den Kontaktdaten eingereicht werden.Eine Jury, bestehend aus Dietrich Machmer (Preisträger für das Jahr 2024, als Vorsitzender), Dr. Waldemar Fromm, Katharina Kilzer, Hellmut Seiler, Dr. Olivia Spiridon, Barbara Zeizinger sowie dem nicht stimmberechtigten Sekretär der Jury, Erwin Josef Ţigla, befindet über den Preisträger. Die Vergabe erfolgt – unter Vorbehalt – im Rahmen der XXXVI. Auflage der Deutschen Literaturtage vomin Reschitza/Rumänien, der Geburtsstadt von Rolf Bos

Schlagwörter: Literatur, Preis, Rolf Bossert, Ausschreibung, Reschitza

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.