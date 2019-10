Siebenbürger Blaskapelle Landshut beim Oktoberfest

iele Monate der Vorbereitungen und Planungen haben sich gelohnt. Erstmals seit Bestehen des Vereins hatte die Siebenbürger Blaskapelle Landshut unter der Leitung von Otto Wellmann am 22. Oktober die Möglichkeit, den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. beim traditionellen Festumzug des Münchner Oktoberfestes musikalisch zu begleiten.

Die Siebenbürger Blaskapelle Landshut beim traditionsreichen Trachten- und Schützenzug in München. Foto: Klaus Heichel

Die Siebenbürger Blaskapelle Landshut unter der Leitung von Otto Wellmann. Foto: Detlef Schuller

Als ein besonderes Highlight des Oktoberfestes gilt der Trachten- und Schützenzug, der erstmalig im Jahr 1835 zum 25-jährigen Bestehen des Oktoberfestes stattfand. Mit ca. 9000 Teilnehmern und 60 Festgruppen aus ganz Europa werden vielfältige Trachten und Brauchtümer präsentiert. Diese besondere Bedeutung des Festzugs zeigt sich vor allem auch in der Live-Übertragung in der ARD, bei der jedes Jahr weltweit über eine Millionen Menschen dieses Ereignis vor dem Fernseher verfolgen.Unter der Zugnummer 11 b führte die 25 Mann starke Siebenbürger Blaskapelle die rund 100 Trachtenträger der HOG Agnetheln während des insgesamt sieben Kilometer langen Festzugs bis zum Festplatz an. Startpunkt des Umzugs war das Max-II.-Denkmal in der Maximilianstraße, von wo aus sich der Zug durch die Münchner Innenstadt bis zur Theresienwiese bewegte. Auch Petrus war an diesem Tag ein Münchener und bescherte sowohl den Teilnehmern als auch Zuschauern mit knapp 20 Grad und Sonne perfektes Festwetter.„Es war für uns alle ein ganz besonderes Erlebnis und ein unvergesslicher Tag“, sagte Otto Wellmann. Getragen von der festlichen Atmosphäre und dem Jubel der zahlreichen Zuschauer, waren die Anstrengungen mit Proben und Organisation im Vorfeld schnell vergessen und jeder genoss diesen Moment. „Ganz besonders möchte ich mich aber bei allen Mitwirkenden bedanken, die nicht nur in den zwei Stunden des Festzuges, sondern auch darüber hinaus im Festzelt und am Festplatz eine so super Stimmung gemacht haben!“ Als Leiter der Blaskapelle sei er stolz auf seine Männer und Frauen, die eine tolle Leistung gezeigt hätten – und wer weiß, vielleicht war es ja auch nicht das letzte Mal, dass man die Siebenbürger Blaskapelle Landshut beim Trachten- und Schützenzug des Münchner Oktoberfestes gesehen hat.

Sybille Wellmann