Zweisprachige Lesung mit Cătălin Mihuleac in München

Mit der Genauigkeit eines Dokumentaristen fiktionalisiert Mihuleac in seinem großes Aufsehen erregenden Roman die Geschichte des Pogroms in Jassy vom 29. Juni 1941 und hält zugleich der gegenwärtigen rumänischen Gesellschaft einen Spiegel vor. Die Geschichte einer nach Amerika ausgewanderten Rumänin, die erst durch ihre Schwiegereltern mit der Vergangenheit ihrer Heimat konfrontiert wird, verwandelt sich in eine schonungslose Abrechnung mit den Hinterbliebenen, den Betroffenen und mit sich selbst. Gerungen wird um das Erzählen von Geschichten im Allgemeinen und im Besonderen, um den Umgang mit der Grausamkeit des Judenpogroms sowie dem darauffolgenden Leiden. Die Ereignisse führen zu unterschiedlichen Lebensstrategien: Schonungs- und Rücksichtslosigkeit, Ignoranz und Mitgefühl liegen dabei oft näher beieinander oder gehen fließender ineinander über, als es den nächsten Generationen unmittelbar verständlich ist. Die deutsche Übersetzung des Romans von Ernest Wichner wurde 2018 für den Leipziger Buchpreis nominiert.Cătălin Mihuleac, geboren 1960 in Jassy, ist Romancier und Dramatiker. Er schreibt regelmäßig für rumänische Zeitungen. „Oxenberg & Bernstein“ ist sein erster Roman, der ins Deutsche übersetzt wurde. Aus der deutschen Übersetzung liest Julia Cortis. Dr. Enikő Dácz (IKGS) führt durch den Abend. Der Eintritt zur gemeinsamen Veranstaltung des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) und der Münchner Stadtbibliothek ist frei.