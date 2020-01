Baufortschritte auf Schloss Horneck im Jahre 2019 (2. Teil)

Juli bis Oktober 2019

November 2019

Dezember 2019

Januar 2020 – in Planung

Zusätzlich zum Umbau

Bautenstand: Heizung-Lüftung-Sanitär 60%; Elektro ca. 55%; Rückbau der Zimmer 80%; Rohbauarbeiten 100%; Fensterarbeiten ca. 85%; ­Anstrich Fenster 85%; Zimmererarbeiten ca 50%; Trockenbau Bäder Übernachtungszimmer ca. 25%; Rohbauarbeiten im Museum weitestgehend abgeschlossen; vorbereitende Arbeiten zum Stahlträgereinbau im ersten Obergeschoss (Gemäldegalerie) werden durchgeführt; vorbereitende Wasseranschlussarbeiten für die Übernachtungszimmer (im Sanitärbereich); Technikraum – bis auf ELT-Arbeiten fertiggestellt; Überprüfung der Haupttrassen der Heizungsleitungen; Montage der Brandmelder im Untergeschoss; Rohinstallation der Übernachtungszimmer durchgeführt; Datenleitungen und Datenverteiler sind installiert; Sicherheitsbeleuchtung und Brandmelder sind verkabelt; Teeküchen wurden vorbereitet; neuer Technikraum für Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage vorbereitet; Aufträge an Gipser, ­Maler, Trockenbauer und Schreiner wurden vergeben; Kanaldichtigkeitsprüfung ist abgeschlossen; lediglich kleinere Reparaturarbeiten erforderlich; Lesesaal der Bibliothek wurde vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss verlegt; Ertüchtigung der Steintreppenabsätze der Wendeltreppe.Möblierungsplanung ist abgeschlossen und muss mit Elektroplanung abgestimmt werden; finale Abstimmung der Badausstattung und der Bodenbeläge (inklusive der Flure) mit den Architekten und dem Hotelpächter; Auftrag zur Möblierung aller Zimmer durch einen Zimmerausstatter; Fertigung der Sockelleisten für alle Übernachtungszimmer.Beginn der Schreinerarbeiten (Brandschutztüren, Zwischenelemente Flur bzw. Zimmer); Beginn der statischen Arbeiten in den Fürstenzimmern im ersten Obergeschoss; Fertigstellung der statischen Maßnahmen für das Museum im ersten Obergeschoss (Gemäldegalerie); laufender Ausbau der ÜbernachtungszimmerBeginn Rohbauarbeiten im Erdgeschoss für die neue Toilettenanlage gegenüber Jugendstilsaal; Vergabe der Fliesen- und Parkettarbeiten• Bewilligung des Förderantrags bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) über einen Kurzfilm „Schloss Horneck“ und im Dezember 2019 Beginn der Filmarbeiten• Regelmäßig Presse, Social Media, Werbemittel, Netzwerk• Planung von Vorträgen, Auftritt in Dinkelsbühl, Weihnachtsmarkt in Gundelsheim• Werbungsaktionen: Spenden für die Einrichtung der Übernachtungszimmer• Planung der Eröffnungsfeier am 10.-12 Juli 2020Herzlichen Dank für alle Spenden in 2019 und besonders für die Großspenden der Zimmereinrichtungen. Wir werden die Spender und Ortsnamen veröffentlichen, sobald wir alle 30 Zimmereinrichtungen haben. 21 Zimmereinrichtungen wurden bis jetzt gespendet. Wir werden Sie weiterhin über die Entwicklungen auf Schloss Horneck informieren. Einiges können Sie auch über die Presse, über die Siebenbürgische Zeitung, auf unserer Homepage www.schloss-horneck.de und auf unserer Facebook-Seite erfahren.