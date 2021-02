Aktivitäten des Schlossvereins im Jahr 2020

Zahlreiche Berichte zu den erstaunlichen Fortschritten beim Um- und Ausbau von Schloss Horneck zum Siebenbürgischen Kulturzentrum haben unsere Spender, Helfer und Mitglieder bestens informiert. Dankbarkeit für diese enormen Leistungen, aber auch Stolz auf das Geleistete sind angebracht. Umbau und Renovierung des Schlosses waren nötige Voraussetzung für ein funktionsfähiges, modernes Kulturzentrum. Damit die beachtlichen Anstrengungen der 2020 geleisteten Kulturarbeit nicht vergessen werden, seien hier die wichtigsten Punkte angesprochen.

Eröffnung des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck am 10. Juli 2020 mit der Heidelberger Kammerformation unter der Leitung von Prof. Heinz Acker im Festsaal. Foto: Jürgen Binder

Im Bereichentstanden:• eine neue, zehn Powerpoint-Präsentationen,• 25sowiefür die Siebenbürgische Zeitung, die Regionalpresse, Fernsehen und Rundfunk,• Ablaufplan für die Eröffnung des Schlosshotels am 8. Oktober 2020,• Anlauf des Projekts; siebenbürgische Ortsnamen für die Räume und passende Bilder des Kunstfotografen Jürgen van Buer in den Räumen,• das Buchvon Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch,• das Kinderbuchvon Ines Handel,• das Projektkonnte mit dem Druck der Broschüren „Hermannstadt“ und „Zeiden“ und „Deutscher Orden auf Horneck“ erfolgreich gestartet werden,• Dr. Konrad Gündisch veröffentlichte den„Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar. Ein Erinnerungs- und Identifikationsort der Siebenbürger Sachsen“ in der von den Professoren Karl Friedrich Bohler (Bad Soden), Anton Sterbling (Fürth) und Gerd Vondernach (Oldenburg) herausgegebenen Zeitschrift „Land-Berichte. Beiträge zu ländlichen und regionalen Lebenswelten“ (Jahrgang 23, 2020, H. 3, S. 41-52).• dasist eröffnet,undsind angelegt und informieren über die Einrichtungen im Schloss, den Deutschen Orden, die Schlossgeschichte, Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen. Ein Imagefilm sowie Interviews sind veröffentlicht.Im Jahr 2020 hat der Verein trotz erheblicher pandemiebedingter Einschränkungen rege Aktivitäten im Bereichvorzuweisen:• Diekonnte am 10. Juli leider nur mit sehr begrenzter Zahl von eingeladenen Gästen stattfinden. Am 12. Juli wurde dann die digitale Eröffnung gestartet. Dadurch war es möglich, auch der breiten Öffentlichkeit die Feierlichkeiten und Ansprachen der Ehrengäste sowie den ökumenischen Segen durch den Hochmeister des Deutschen Ordens, S.E. Frank Bayard, und den Superintendenten Wolfgang Rehner zu präsentieren.• Dr. Konrad Gündisch konnte sein Buch „Schloss Horneck – in Wort und Bild“ am 10. Juli und am 12. Juli sowie in einer Online-Diskussionsrunde mit Claudiu Florian, Direktor des Rumänischen Kulturinstituts in Berlin, und mit Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, am 25. August vorstellen.• Die Heidelberger Kammerformation konnte unter der Leitung von Prof. Heinz Acker dievon Ludwig van Beethoven in einer Bearbeitung des Dirigenten am 10. Juli aufführen.• Die Siebenbürgisch-Sächsischenunter der Leitung von Walther Theiss spielten am 10. Juli die, eine neue Komposition von Prof. Heinz Acker.• Der„Schloss Horneck – eine jahrhundertealte Geschichte“ von Lucian Binder-Catana wurde fertiggestellt und am 10. Juli sowie am 10. Oktober vorgeführt. Er kann auch im Besucherzentrum über die Mediathek sowie über Youtube aufgerufen werden.• Der„Einblicke ins Innere des Schlosses“ mit und von Dagmar Seck und Hermann Deppner, mit Interviews, welche die Bundeskulturreferentin geführt hat, wurde fertiggestellt und am 12. Juli erstmalig gezeigt.• Der nordrhein-westfälische Aussiedlerbeauftragte Heiko Hendriks besuchte das Schloss am 18. August.• Am 9.-11. Oktober konnte das erstemit Führungen, Präsentationen, Buchvorstellungen, Filmvorführungen, Diskussionen und einem Rittermahl stattfinden. Das zweite wurde vorbereitet, musste aber wegen der behördlichen Maßnahmen angesichts der Pandemie verschoben werden.• Ines Handel stellte auf Schloss Horneck am 9. Oktober ihr„Pimpolinos Abenteuer auf Schloss Horneck“ auch Erwachsenen vor und erhielt viel Applaus. Ab 1. Januar 2021 wird es dank eines Projektes der Kulturreferentin für Siebenbürgen auch alsauf Youtube gesendet.• Mehreremit Personen, die einen Bezug zu Schloss Horneck haben, sowie mit Spendern wurden für die Mediathek des Schlossvereins geführt und fertiggestellt.• Zu zahlreichen Anlässen boten Alfred Deptner, Axel Froese, Werner Gohn-Kreuz, Konrad Gündisch und Arch. Peter Schelldurch das Schloss an.von Oberbürgermeister Harry Mergel und zwei Bürgermeistern von Heilbronn am 27. Oktober• Die Presse berichtete über, Begegnungen einzelner Gruppen aus unserer Mitte, die veranstaltet wurden, so lange sie erlaubt waren. Begeisterte Teilnehmer wollen das Ambiente und die Möglichkeiten so bald wie möglich wieder nutzen.Last but not least will der Verein auch die aktuelle und zukünftige Medienlandschaft im Auge behalten. Daher seien hier auch die– Ausbau von Social Media in 2020 erwähnt, wo kostenlos alle Abonnenten regelmäßig informiert werden.• Einrichtung desSchloss Horneck mit 23 eigenen Videos – mit 137 Abonnenten• Ausbau der-Seite desals Informationsmedium: für Presseartikel, Videos, Film, Interviews und Vorträge – mit 572 Abonnenten• Erfolgreicher Start mitin allen Medien am 12. Juli mit allen Programmpunkten der Live-Eröffnung vom 10. JuliAuch wenn verständlicherweise zurzeit noch jegliche Planung als unseriös abgetan würde, ist auf die fortzuführenden Arbeiten des Projektshinzuweisen. Wandabschnitte und Mediatheken werden mit Leben erfüllt. Hier einige Beispiele:• Ausbau und Programmierung der Mediathek mit Informationen im Besucherzentrum,• Industriegeschichte Siebenbürgens als Informationswand im Seminarraum „Rosenheim“,• Siebenbürgische Musikgeschichte als Informationswand im Seminarraum „Ernst Irtel“,• Musikgeschichte über Carl Filtsch als Informationswand im Seminarraum „Carl Filtsch“,• Bildgeschichte des Weinlandes, des Königsbodens in den gleichnamigen Funktionsräumen,• Bilder aus den Karpaten im Treppenaufgang des Schlosses,• Ortsmonografien für die restlichen Übernachtungszimmer werden erstellt,• all diese Informationen werden auch in die Mediathek des Besucherzentrums eingepflegt.Auf längere Sicht ist eine Mediathek der siebenbürgischen Musikgeschichte geplant. Kulturelle Veranstaltungen, sollen unter Berücksichtigung der Pandemievorschriften eventuell in kleinerem Rahmen nachgeholt werden.Als Bespiel wäre hier z.B. das zweiteals Spendertreffen der Organisationen, Verbände und Vereine, das im November 2020 abgesagt werden musste, zu nennen.Vorsichtig träumen wir von neuen Veranstaltungsformaten, wie:– Literatur-Vortrag-Philosophie• oder– Generationenprogramme mit Diskussion• oder– Theater-Vortrag-Lesung-Konzert• oderoder „Schloss Horneck leuchtet“• oder Veranstaltungen wie z.B. ein Platzkonzert desim Schloss zum 70-jährigen Jubiläum des Orchesters.

Dr. Johann Kremer