24. Juni 2021

Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum in Feucht feiert 50. Gründungsjubiläum

Das Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum in Feucht feiert sein 50. Gründungsjubiläum mit Raumfahrern und raumfahrtbegeisterten Gästen am 25. Juni im Rahmen in einer Online-Live-Talkshow.

Die Siebenbürgische Zeitung vom 15. Juli 1971 berichtete auf der Teitelseite über die Gründung des Hermann-Oberth-Raumfahrtmuseums in Feiucht. Das



Die vom Vorsitzenden des Museumsvereins Prof. Dr. Ulrich Walter und Museumsdirektor Karlheinz Rohrwild moderierte Online-Talkshow wird am Freitag, 25. Juni ab 19 Uhr über YouTube und Facebook zu sehen sein. Die Zugangslinks können am Jubiläumstag über



In zwei Talkrunden werden die Gäste über die Bedeutung Hermann Oberths für die Raumfahrt und die Frage warum es in Feucht seit 1971 ein Raumfahrtmuseum gibt diskutieren und sich der Rolle des Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museums als wichtiges „Gedächtnis der Raumfahrt“ widmen.



Als Talkgäste haben zugesagt: Der erste westdeutsche Astronaut Dr. Ulf Merbold

Der erste rumänische Kosmonaut Dumitru D. Prunariu (zugeschaltet aus dem Oberth-Haus in Mediasch, Rumänien)

Dr. Fritz Merkle, Präsident des Internationalen Förderkreises für Raumfahrt

Marion Grether, Leiterin des Deutschen Museums Nürnberg

Karl Freller, MdL, I. Vizepräsident des Bayerischen Landtags

Jörg Kotzur, Erster Bürgermeister des Marktes Feucht Zwischen den Talkblöcken zeigt das Museum Film- und Fotoerinnerungen aus 50 Jahren Museumsgeschichte und eine Reihe von Videogrußworten zum Jubiläum.



