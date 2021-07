Drei siebenbürgische Künstlerinnen stellen in Fürstenfeldbruck aus

Drei siebenbürgische Künstlerinnen, die Künstlergruppe tri-art, präsentieren ihre Werke erstmals dem interessierten Publikum in Fürstenfeldbruck. Die Ausstellung findet am Samstag, dem 10. Juli, und Sonntag, dem 11. Juli, jeweils von 14.00-19.00 Uhr, in Fürstenfeldbruck, Keller-Reutlingen-Str. 12, statt. Die Künstlerinnen – tatkräftig unterstützt von ihren Partnern – hoffen auch gutes Wetter und zahlreiche Besucher.

Carmen-M. Jung: „Wiesenblumen“, Acrylbild, 2020, 40 x 120 cm. Foto: Christian Horger

Susanne Karres: „Meine Stadt“, Acrylbild, 2020, 100 x 80 cm. Foto: Kurt Karres

Anja Karres: Me“, Acrylbild, 2015, 80 x 60 cm. Foto: Kurt Karres

Ein Farbrausch der Sinne

Themen ihrer Acrylbilder sind der soziale Zusammenhalt, Naturschutz, sorgfältiger Umgang mit den Ressourcen unserer Erde etc. Oft ist es aber auch nur die angenehme Farbkombination, die den Betrachter in seinen Bann zieht, denn bekanntlich ist „die Farbe der direkte Weg zum Herzen“, so Jerry Zeniuk, deutsch-US-amerikanischer Maler.Das Künstler-Trio, das unseren siebenbürgischen Landsleuten bereits aus Dinkelsbühl bekannt sein dürfte (ihre Ausstellung „Farb-Rendezvouz“ wurde am 19. und 20. Mai 2018 beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen gezeigt, diese Zeitung berichtete), erfreut seine Gäste mit ausdrucksstarken Acrylbildern.„,Kunst und Kultur ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält‘ (Christian Kreppel, Theaterdirektor bei der Stadt Schweinfurt), und diesen Kitt benötigen wir in einer Zeit der quälenden Unsicherheit und der gefühlten sozialen Spaltung mehr denn je. Mit dem Rückgang der Inzidenzzahlen schreit die ausgedörrte menschliche Seele nach etwas mehr Zuversicht und Normalität.“Dies hat die Künstlergruppe tri-art, bestehend aus Carmen-Maria Jung, Anja Sabine Karres und Susanne Karres (eigentlich ein „Familienbetrieb“), schon am 26. und 27. Juni 2021 veranlasst, erneut aktiv zu werden und – zum dritten Mal in Folge – im Garten der Familie Karres in Kitzingen eine Open-Air-Bilderausstellung zu organisieren. Die gesetzlich vorgesehenen Hygienemaßnahmen konnten in dem großen und gepflegten Garten leicht eingehalten werden.Über die Ausstellung in Kitzingen berichtet im Folgenden ein Besucher aus Fürstenfeldbruck. Die Open-Air-Bilderausstellung am 26. und 27. Juni in Kitzingen/Hoheim der tri-art Künstlerinnen Susanne und Anja Karres sowie Carmen-Maria Jung war das dritte Jahr in Folge ein voller Erfolg, davon konnte ich mich selbst überzeugen. Meine Schwester und ich wurden durch unseren Kurzurlaub in der Kitzinger Umgebung auf diese Ausstellung aufmerksam, die wir dann auf unserer Radtour durch das Frankenländle spontan besuchten. Eine unglaubliche Gartenkulisse mit farbenfrohen Acrylbildern empfing uns. Es war ein Farbrausch der unsere Sinne erfrischte, wobei das Vogelgezwitscher als Hintergrundmusik diente und uns für einige Augenblicke in eine Freiluftgalerie entführte. Solche Ereignisse machen Mut, verleihen einem Zuversicht und lassen einen hoffen, dass alles wieder gut wird. Ein großes Dankeschön an die aus Siebenbürgen stammenden Künstlerinnen!

Detlef Schultz