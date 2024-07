Waldfest der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck wird abgesagt

Die Kreisgruppe Fürstenfeldbruck muss ihr traditionelles Waldfest, das für Sonntag, den 14. Juli, auf die Waldlichtung am Engelsberg in Fürstenfeldbruck geplant war (siehe SbZ Online ), leider aufgrund der aktuellen Wetterlage absagen.

Der Vorstand der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck beschloss am 11. Juli bezüglich des für Sonntag, den 14. Juli, geplanten Waldfestes im Freien (ohne Unterstellmöglichkeit) Folgendes:„Aufgrund der aktuellen Wetterlage und des noch zu erwartenden Regens am Freitag und Samstag wird der Engelsberg (Lokalität des Waldfestes) nicht feiertauglich sein. Der Bulldog vom benachbarten Bauern hat gestern schon nicht unerhebliche Spuren beim Wegräumen des Sturm-Holzes auf der Waldlichtung hinterlassen. Somit wird das Waldfest 2024 hiermit, wenn auch sehr bedauerlich, abgesagt. Bitte an Freunde und Bekannte weitergeben.“